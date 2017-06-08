Хави Грасия покинул пост главного тренера ФК «Рубин»

Грасия и руководство «Рубина» пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

Грасия возглавил «Рубин» в мае 2016 года, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне казанцы под руководством 47-летнего специалиста стали девятыми в чемпионате России.

Ранее президент «Рубина» Радик Шаймиев заявлял, что Курбан Бердыев, тренировавший казанцев в 2001—2013 годах, ответил согласием на предложение возглавить команду, но условия контракта с ним пока не обговаривались.