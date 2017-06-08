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8 июня 2017, 14:45 | Футбол | РИА Новости

Хави Грасия покинул пост главного тренера ФК «Рубин»

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Испанец Хави Грасия покинул пост главного тренера казанского «Рубин», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Грасия и руководство «Рубина» пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

Грасия возглавил «Рубин» в мае 2016 года, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне казанцы под руководством 47-летнего специалиста стали девятыми в чемпионате России.

Ранее президент «Рубина» Радик Шаймиев заявлял, что Курбан Бердыев, тренировавший казанцев в 2001—2013 годах, ответил согласием на предложение возглавить команду, но условия контракта с ним пока не обговаривались.
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