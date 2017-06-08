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https://sport.mail.ru/news/football/30016117/
8 июня 2017, 14:01 | Футбол | ЮГА.ру

«Краснодар», «Ростов» и «Терек» вошли в топ-100 лучших футбольных клубов Европы

Семь российских команд вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote.

«Зенит» расположился на 22-м месте, ЦСКА занял 27-ю строчку, на 40-м месте — «Спартак», который в этом сезоне стал чемпионом России. «Краснодар» и «Ростов» заняли 55 и 57 места соответственно. На 70-й строчке расположился московский «Локомотив», на 87-й — «Терек».

Первое место досталось мадридскому «Реалу», второй идет «Барселона», третья — «Бавария». Пятерку лидеров замкнули «Атлетико» и «Ювентус».

В отличие от рейтинга УЕФА, Gracenote при составлении списка учитывал результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках. Наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества факторов, включая разрыв между командами, играющими между собой, передает «Чемпионат».

Как сообщали Юга.ру, в сезоне-2016/17 «Краснодар» занял четвертое место в российской премьер-лиге и обеспечил себе выход в Лигу Европы, «Терек» расположился на пятой строчке, «Ростов» финишировал шестым.

Черно-зеленые и желто-синие дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где «Краснодар» не смог одолеть «Сельту», а «Ростов» уступил английскому «Манчестер Юнайтед», который в итоге выиграл турнир.
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