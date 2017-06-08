«Галатасарай» не слышал об интересе «Зенита» к Снейдеру, но готов к переговорам
В «Галатасарае» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику Уэсли Снейдеру со стороны «Зенита» и клубов MLS.
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«Ни одного предложения по Снейдеру в “Галатасарай” к этому моменту не поступало. Никаких конкретных запросов ни из России, ни из США не было. Но если с нами свяжутся, то мы готовы сесть за стол переговоров», — приводит слова представителя руководства «Галатасарая» Futbol Arena.
В минувшем сезоне чемпионата Турции 32-летний голландец провёл 28 матчей, забив 8 голов. Он уже работал под руководством нового наставника «Зенита» Роберто Манчини.
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