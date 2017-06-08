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https://sport.mail.ru/news/football/30012097/
8 июня 2017, 1:58 | Футбол | Чемпионат.com

«Галатасарай» не слышал об интересе «Зенита» к Снейдеру, но готов к переговорам

В «Галатасарае» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику Уэсли Снейдеру со стороны «Зенита» и клубов MLS.

В Галатасарае прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику <span class=error>Уэсли</span> <span class=error>Снейдеру</span> со стороны Зенита и клубов MLS. Увеличить
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«Ни одного предложения по Снейдеру в “Галатасарай” к этому моменту не поступало. Никаких конкретных запросов ни из России, ни из США не было. Но если с нами свяжутся, то мы готовы сесть за стол переговоров», — приводит слова представителя руководства «Галатасарая» Futbol Arena.

В минувшем сезоне чемпионата Турции 32-летний голландец провёл 28 матчей, забив 8 голов. Он уже работал под руководством нового наставника «Зенита» Роберто Манчини.

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