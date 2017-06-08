КТО СОГЛАСИЛСЯ ПЛАТИТЬ МИЛЛИОНЫ ГРАСИИ ЗА РАЗРЫВ КОНТРАКТА?

Сплошь позитивные новости в последние дни просто-таки валом пошли по тренерской части.

Массимо Каррера продлил со своим чемпионским «Спартаком» контракт на два года.

Его предшественник Дмитрий Аленичев после десятимесячной паузы возобновил тренерскую карьеру, приняв «Енисей».

Его предшественник по Красноярску Андрей Тихонов возглавил «Крылья», в которых, придя туда в возрасте за 30, успел стать легендой как игрок.

У совета директоров «Локомотива» хватило здравого смысла, чтобы не менять Юрия Семина на тренерском посту в Черкизове. Более того, вопрос о главном тренере, как бы кое-кому ни хотелось обратного, даже не стоял в повестке дня.

Боссы «Зенита» представили нам в лице Роберто Манчини первого в истории РФПЛ тренера, выигрывавшего чемпионаты Италии и/или Англии. Да, эту новость считают положительной не все — распространено мнение, что Манчини умеет добиваться результата только со звездами европейского уровня, каких сейчас в «Зените» нет. Но в любом случае интересно будет посмотреть вблизи на работу человека, побеждавшего даже не в одном из пятерки топ-чемпионатов, а в двух. Хотя есть и вопрос, на который уже не ответишь — будь сейчас свободен Дик Адвокат, его или Манчини предпочел бы Сергей Фурсенко?

Далее пока еще не новость, но нечто очень близкое к ней — коль скоро английские журналисты уже даже называют точную сумму будущей зарплаты Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Последнее так вообще видится мне самым прорывным и заслуживающим внимания — пусть речь о чемпионшипе, но ведь никогда еще российские тренеры и близко не подходили к английскому футболу. Однако давайте дождемся официальной новости, чтобы поздравить трехкратного чемпиона России и поговорить об этом подробнее.

Пока же — о том, что уже окончательно и даже малейшим сомнениям не подлежит. Хотя после слов президента Татарстана Рустама Минниханова о том, что он рекомендует Курбана Бердыева пусть даже как одного из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» (а ведь недавно об этом не могло быть и речи), возвращение двукратного чемпиона России домой — тоже уже даже не без пяти, а без одной минуты факт. Интересно, кстати, кто ответит за 10 миллионов, полагающихся Хави Грасии за разрыв контракта. И за факт подписания четырехлетнего контракта с тренером не из категории «топ» на таких условиях. Думаю, что возвращение Бердыева в следующем сезоне может увеличить число претендентов даже на золото.

С нетерпением жду также качественного трудоустройства Рашида Рахимова и Роберта Евдокимова. Первый срежиссировал лучший чемпионат «Терека» в истории, второй создал организованный и толковый «Оренбург» и, на мой взгляд, абсолютно не заслуживал вылета. Будет очень странно и неправильно, если только на основании неудачного результата сильный тренер окажется невостребованным.

Выбор «Ростова» между Рахимовым и Леонидом Кучуком в пользу второго небесспорен, но Кучук в первый сезон в «Локомотиве» доказал свою состоятельность. В нынешнем январе я брал интервью у Александра Самедова, и хавбек рассказывал, как много дал ему Кучук — о котором хавбек вообще отозвался очень высоко — с точки зрения тактического понимания игры. А ведь речь не о молодом игроке, а о вице-капитане сборной России, участнике ЧМ-2014, который, на всякий случай, с Фабио Капелло несколько лет работал.

ОБ УХОДЕ КАРРЕРЫ ИЗ «СПАРТАКА» НЕ МОГЛО БЫТЬ И РЕЧИ

Мне довольно смешно было читать опасения того или иного коллеги или болельщика: мол, Каррера разозлился на команду сначала за «Томь», а потом за «Арсенал»; он в шоке от того, что клуб не передал ему приглашение на вечер окончания сезона РФПЛ; он разочарован тем, что после матча с «Тереком» команде не дали совершить круг почета и сразу выпустили на поле болельщиков. И по всем этим причинам вместе и по каждой из них в отдельности не подпишет новый контракт.

Как же у нас любят придумывать всякие небылицы — а может, выдавать собственные страхи, взявшиеся из воздуха или глубин своего сознания, за реальность. По-моему, все мы в той или иной степени за прошедший сезон изучили Карреру. Понятно, что знание еще не полно, и новые грани его личности выяснятся уже в следующем сезоне. Но неужели того, что уже было известно, недостаточно для вывода: он слишком последовательный человек и ни капли не истеричка, чтобы по любой из ничтожных вышеперечисленных причин бросать команду, давшую ему путь в главные тренеры и чемпионское счастье?

Итальянец слишком сроднился с этими футболистами, чтобы бросить их на полпути, до их первой совместной Лиги чемпионов. Да, мне доводилось из очень серьезных источников слышать версию о том, что в первоначальном двухлетнем контракте Карреры как главного тренера все же был важный нюанс: и у клуба, и у тренера якобы была опция непродления после первого года. Так это или нет, сейчас уже не имеет никакого значения.

Друг Карреры, известный агент Марко Трабукки, в нашем разговоре в конце апреля для книги «Как возрождали «Спартак» сказал мне с абсолютной уверенностью, что после окончания сезона клуб предложит тренеру новый контракт. Сам же Массимо в нашей беседе для той же книги 9 мая заявил, что летом никаких вариантов из Италии рассматривать не будет. Так все и вышло. По моим данным, подписание нового контракта вышло красивым, спокойным и достойным.

Каррера тем и подкупил футболистов «Спартака» чуть ли не с первого дня работы, что оказался человеком слова. Артем Ребров в редакции «СЭ» после сезона рассказывал, что тренер сразу им пообещал: «На публике всегда буду вас защищать». И сезон показал, что он всегда был за нас, ни разу мы не услышали от него плохого слова за спиной. Футболисты, кстати, это чувствуют. Поэтому мы и пошли за ним. Поняли, что пришел настоящий мужик вот с такими… Который, если что, возьмет удар на себя.

Мог такой человек в межсезонье, сверкая пятками, побежать, согласившись на первое предложение даже условной «Фиорентины»? Только если бы клуб вошел бы с ним в состояние конфликта, отказавшись выполнять все просьбы — и по увеличению штаба, и по трансферам, и по другим вопросам. Но в нынешнем руководстве «Спартака» сейчас никому и в голову не придет интриговать против Карреры, а главная каменная стена для него — Леонид Федун.

Сколько продлится вся эта идиллия — жизнь покажет, но пока она есть, и никаких потрясений в «Спартаке» не могло произойти в принципе. И опять же заметим: клуб не стал тянуть, ждать, чего-то выгадывать — новый контракт с Каррерой был подписан прямо в отпуске. И к новому сезону с 14 июня он начнет готовить команду безо всяких посторонних мыслей.

Кстати, по поводу того, что «Спартаку» предложили Марио Балотелли, который после неплохого сезона в «Ницце» стал свободным агентом. Главное достижение Карреры — коллектив. Он сильнее любого отдельно взятого игрока в «Спартаке». А Супер, извиняюсь, Марио при всем своем таланте — из тех, кто может его разрушить. Да, у Люсьена Фавра на Лазурном Берегу этого не произошло — но все же этому удивились! Так, может, лучше не рисковать, тем более что наличие и Луиза Адриану, и Зе Луиша на острие атаки — вполне достаточный выбор? К тому же и Промес, как доказывал в домашних матчах с «Рубином» и «Зенитом», при необходимости вполне способен здорово сыграть в центре нападения.

По моим данным, тема Балотелли вообще не обсуждается. Его в «Спартаке» не будет.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ШАЛИМОВ БЕЗ СМОЛОВА?

Второй трофей сезона — Кубок страны — выиграл антипод Карреры по опыту работы в отечественном футболе. Для Массимо это был первый российский сезон, Юрий Палыч дебютировал в качестве главного (тогда — старшего) тренера в первой лиге чемпионата СССР в «Кубани» в 1982 году. 35 лет назад!

В этом дуализме успеха — от не имевшего понятия о российском футболе Карреры до знающего его до микронов Семина — кроется магия игры, в которой нет и не может быть единого пути к славе. А есть только, как сказал бы Высоцкий, своя колея.

Российский тренер ее давно нашел, что в классно проведенном финале Кубка России в Сочи еще раз доказал. Рекорд по числу выигранных Кубков, который он прежде делил с Валерием Газзаевым, теперь — в его единоличном пользовании. А в последовавшем вскоре юбилейном, приуроченном к 70-летию тренера интервью Семин не оставил у меня никаких сомнений, что охоч до футбола и до каждодневной работы и связанных с ней стрессов не меньше прежнего. «Моя цель — повторить рекорд Бескова!» — заявил он, имея в виду победу в Кубке мэтра в возрасте 75 лет.

При Семине в Черкизово стали возвращаться болельщики — хотя понятно, что футбол вещь инерционная и после всего, что за шесть лет наворотила в «Локомотиве» Ольга Смородская, этот процесс не мог быть единовременным и стремительным. Тут надо отдать должное новому президенту «Локо» Илье Геркусу, который возвел возвращение лояльности публики чуть ли не в главный приоритет. Восхищению людей, приходивших на стадион часа за два до домашних матчей, не было предела — что только им не предлагали.

Возвращение Семина тоже мне видится частью этой программы. Геркус был в Сочи, я общался с ним за день до игры и видел, что для него значит этот финал. Он не мог не слышать могучие заряды с трибун все последние минуты: «Юрий Палыч! Юрий Палыч!» А потому даже один здоровый прагматизм наряду со стремлением поддерживать хороший контакт с болельщиками, на мой взгляд, исключал, что после победы в Кубке у «Локомотива» может смениться тренер. Какое бы море слухов — иной раз, уверен, запущенных умышленно — на этот счет ни ходило.

Именно президент клуба согласно его уставу был вправе предложить какую-то иную кандидатуру на пост главного тренера. Но Геркус этого не сделал, и вопрос этот, как я уже говорил выше, вовсе не стоял в повестке дня. Ни один из членов совета директоров «Локо», по моей информации, даже не попытался его туда ввернуть.

Трезвость мышления членов совета подтверждает и тот факт, что перед «Локомотивом» в следующем сезоне стоит задача попасть в зону еврокубков (то есть занять место не ниже пятого) и выйти из группы в Лиге Европы. Кстати, спартаковский вариант с АЕК тут тоже исключен — железнодорожники как обладатели Кубка страны вышли напрямую в групповой раунд еврокубка.

В «Локо», судя по всему, хорошо понимают, что, уже достаточно давно не вкладываясь в покупку серьезных новичков (а таких возможностей у клуба сейчас, видимо, нет), ждать большого результата нелепо. У красно-зеленых нет того многолетнего победного менталитета, который позволяет тому же ЦСКА также при ограниченных финансовых возможностях быть максималистом.

Удержать бы тех лидеров, кто есть. В этом смысле очень хорошо, что подписан новый контракт с Алексеем Миранчуком. Уверен, кстати, что, если бы Семина заменили на кого-то другого, договориться с Миранчуком клубу было бы намного сложнее. Этот тренер уже доказал (причем в сложнейших зимних обстоятельствах), что найти общий язык с полузащитником и выжать из него максимум он умеет отлично. И игрок не может не понимать, что ему искать добра от добра — себе дороже.

Остался на своем месте и другой тренер, возможность отставки которого со стороны обсуждалась многими, — Игорь Шалимов. Не раз критиковал его по ходу сезона, но интервью моему коллеге Сергею Егорову главный тренер «Краснодара» по его итогам дал содержательное — футбольное, с тактическими деталями, конкретными объяснениями. В чем он прав, в чем нет — другой разговор. Но не было отплевывания от неудобных вопросов, общих слов и попытки сделать из читателей дураков, называя черное белым.

Впрочем, в Шалимове как в ярком спикере и до того сомнений не было. Любопытно было прочитать откровения, что с двумя опорниками он играл потому, что не хотел рисковать. И это при Сергее Галицком с его философией!

Что дальше? Лично мне было бы интересно, чтобы уехал за границу автор супергола в матче Венгрия — Россия Федор Смолов — и вот тогда мы бы узнали истинную цену тренеру Шалимову. Пока мы видели эксплуатацию лучших качеств бомбардира № 1 двух последних чемпионатов России — и не более того. А без Смолова Шалимову пришлось бы делать ставку на командную игру, изрядно ее разнообразить.

Пока при Шалимове «Краснодар» стал играть менее зрелищно и намного меньше забивать. Галицкий, который, знаю, относится к тренеру с большой человеческой симпатией, решил терпеть. Не знаю уж, как было бы, займи «быки» не 4-е, а 5-е место и не попади в еврокубки — это теперь уже чистая гипотетика. Следующий сезон покажет, прав ли владелец «Краснодара». Интересно. Ждем.

СМЕНА КУРСА В ФНЛ

Интересно и то, что в последние годы ФНЛ начала превращаться в полигон тренеров нового поколения, а теперь этот процесс оформился еще более четко. Навскидку, по алфавиту, в следующем сезоне там будут работать: Дмитрий Аленичев («Енисей»), Дмитрий Гунько («Спартак-2»), Валерий Есипов («Ротор»), Николай Писарев («Олимпиец»), Владислав Радимов («Зенит-2»), Андрей Талалаев («Тамбов»), Андрей Тихонов («Крылья Советов»), Александр Точилин («Динамо-СПб»), Игорь Черевченко («Балтика»)….

Игроки 1990-х. Тренеры, чей расцвет, даст Бог, наступит уже в 2020-е.

Может, кого и забыл — прошу прощения. Кстати, безо всякого удивления воспринял тот факт, что никто даже в ФНЛ не заинтересовался после отставки из тульского «Арсенала» фигурой Сергея Кирьякова, еще одного представителя этого же поколения.

Я просто поразился его словам на пресс-конференции после домашних 1:0 над «Енисеем»: «Сейчас те, кто писал петиции, кто собирал демонстрации, писал плакаты про чемоданы и чего-то там еще, пусть засунут себе этот плакат в одно место. И большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас тут могут быть проблемы. Он должен обращать внимание на то, как он работает в своем клубе, и вдруг сует нос в наши дела. Когда увижу его, лично передам привет, и вы можете предположить, в какой форме будет этот привет. Так что пусть не попадается мне на глаза, так и напишите.

— Тут еще один ваш обидчик (Андрей Тихонов) 10 минут назад отсюда ушел.

— Ему тоже огромнейший привет! Просто огромнейший!"

Вот как Кирьякова понесло. Причем он: а) начал с хамства в адрес болельщиков своей же команды; б) продолжил хамством в адрес человека, приглашенного на телепрограмму как раз в роли эксперта (то есть обязанного давать оценки и прогнозы) и сказавшего по поводу его команды всего лишь безобидную фразу «могут быть проблемы»; в) сделал все это после всего-навсего минимальной победы над клубом из ФНЛ. То есть проблемы, как и предсказывал Талалаев, были: «пушкари» остались в премьер-лиге после поражения в Красноярске только за счет гола на чужом поле!

Что же касается работы Талалаева в собственном клубе, то она получилась как раз-таки оптимальной: команду-новичок ФНЛ, обладающую скромнейшими финансовыми возможностями, он сделал пятой и до последней секунды последнего матча в Хабаровске претендовал на выход в стыки, о чем до сезона никто в Тамбове и не заикался. И совсем не случайно его фамилия фигурировала в списке претендентов на роль главного тренера «Крыльев» (об этом заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин) и «Енисея». Опыта, тактического понимания игры, умения управлять коллективом, глубоко убежден, у Талалаева уже и на клуб премьер-лиги вполне хватит.

Кирьяков же, похоже, после 1:0 над «Енисеем» на полном серьезе счел себя большим тренером. А может, «Арсеналы» попутал. Вообразил, что тренирует не тульский, а лондонский. И выиграл не у Красноярска в стыках, а у «Челси» в финале Кубка Англии. И передает приветы Конте, Моуринью и Покеттино. Неудивительно, что за свои высказывания Кирьяков удостоился публичной критики даже от генерального директора собственного клуба Дмитрия Балашова и продлевать с ним контракт не стали. Нетрудно представить, как бы его встретили болельщики «Арсенала» после того, как заполнили стадион на стыке с «Енисеем», помогли команде сохранить место в РФПЛ. И тут же получили от него такой ушат помоев, который не может быть оправдан никакими эмоциями.

Впрочем, большинство примеров тренеров-сверстников Кирьякова — прямо противоположны. Им хочется сопереживать. Через год-другой в ФНЛ, а потом и в РФПЛ обязательно будет и Вадим Евсеев. Хорошо его зная и глядя на то, как он весной начал в «Текстильщике» в ПФЛ, ни секунды в его прогрессе не сомневаюсь. Кто-то не в курсе, как начал? 10 матчей, 9 побед, 1 ничья, разность мячей 30:4. При том что до него в 16 встречах было по 6 побед и ничьих, 4 поражения, 16:16. И с Евсеевым в Иванове оказалась лучшая посещаемость в зоне «Запад».

Всем им желаю, оббившись в ФНЛ, прыгнуть на следующую ступень. Как это сейчас сделал со своим «Тосно» Дмитрий Парфенов, а несколькими годами ранее с «Арсеналом» — тот же Аленичев, которому сейчас приходится начинать по новой. При этом — уже обладая опытом, который ни за какие деньги не купишь.

По-моему, вот этот ФНЛовский полигон — верный, логичный и последовательный путь. Хотя и не единственный — у каждого тренера уникальная судьба. Руководители клубов и регионов рассудили правильно: раньше они предпочитали брать дяденек под 60, которые ловко ориентируются в конкретной и весьма специфической среде. И ходили эти дяденьки по кругу. Среди них были сильные специалисты. Но все же в явном меньшинстве. А вот на молодых, которые смотрят вперед, а не назад, смотреть интереснее.

И им самим пройти этот этап надо. Зиданов у нас все-таки, признаем, нет. И поэтому прыгать из феодализма в социализм, минуя капиталистическую стадию (как говорилось во времена моей юности), все же не стоит. Можно и сорваться.

А тот же Валерий Лобановский, прежде чем попасть в Киев, выходил из первой в высшую лигу чемпионата СССР с «Днепром». Юрий Семин начинал в «Памире», а затем шел собственно с «Локомотивом» тем же, что и Лобановский, путем. Через «Спартак» из Орджоникидзе в той же первой лиге проходили Олег Романцев и Валерий Газзаев….

Кто из новых повторит их путь, который сейчас только начинается?

Игорь РАБИНЕР.