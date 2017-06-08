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https://sport.mail.ru/news/football/30011099/
8 июня 2017, 10:17 | Футбол | ИА Татар-информ

Два футболиста «Рубина» попали в окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательный состав команды на Кубок конфедераций. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Всего за российскую команду на турнир заявлены 23 футболиста. Увеличить
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В список из 23 футболистов попали два игрока казанского «Рубина» — защитник Руслан Камболов и нападающий Максим Канунников. Помимо них в состав сборной вошли вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула); защитники Роман Шишкин («Краснодар»), Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва); полузащитники Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак», Москва), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив», Москва), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Ростов», Ростов-на-Дону); нападающие Федор Смолов («Краснодар»), Дмитрий Полоз, Александр Бухаров (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону).

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Мексики, Португалии и Новой Зеландии.
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