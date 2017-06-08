Два футболиста «Рубина» попали в окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций

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В список из 23 футболистов попали два игрока казанского «Рубина» — защитник Руслан Камболов и нападающий Максим Канунников. Помимо них в состав сборной вошли вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула); защитники Роман Шишкин («Краснодар»), Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва); полузащитники Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак», Москва), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив», Москва), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Ростов», Ростов-на-Дону); нападающие Федор Смолов («Краснодар»), Дмитрий Полоз, Александр Бухаров (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону).