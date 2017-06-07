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7 июня 2017, 19:35 | Футбол | Р-Спорт

Криштиану Роналду второй год подряд признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии по футболу <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes сообщается на сайте издания. Увеличить
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За год Роналду заработал 93 миллиона долларов, из которых 58 миллионов — зарплата и различные бонусы по контракту, а 35 миллионов — доход от спонсорских соглашений и другой деятельности.

Второе место в рейтинге занял американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (86,2 млн), третье — аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси (80).

Первая десятка рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду — 93 млн долларов,

2. Леброн Джеймс — 86,2,

3. Лионель Месси — 80,

4. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) — 64,

5. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) — 60,6,

6. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) — 50,

6. Эндрю Лак (американский футбол, США) — 50,

8. Стефен Карри (баскетбол, США) — 47,3.

9. Джеймс Харден (баскетбол, США) — 46,6,

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания) — 46.

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