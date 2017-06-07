Курбан Бердыев согласился вернуться в «Рубин»
Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев согласился вновь возглавить «Рубин», но условия контракта со специалистом пока никто не обговаривал. Об этом сообщил президент «Рубина» Радик Шаймиев, отмечает «Реальное время».
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— Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением. На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Я надеюсь, что это произойдёт в ближайший срок. Мы ждем его решения, — заявил Шаймиев.
На данный момент условия контракта с Бердыевым не обговаривали, также он не выдвигал никаких условий руководству клуба.
Напомним, 2 июня Курбан Бердыев ушел из «Ростова», при этом официально о его назначении в «Рубин» не сообщалось.
Ранее стало известно, что вслед за Бердыевым в «Рубин» уйдут как минимум восемь игроков основы «Ростова», в казанский клуб намерены перейти Сослан Джанаев, Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Также, возможно, в «Рубин» перейдут Никита Медведев и Александр Бухаров.
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