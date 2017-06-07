Валерий Есипов вступил в должность главного тренера ФК «Ротор-Волгоград»
Валерий Есипов приступил к обязанностям главного тренера футбольного клуба «Ротор-Волгоград».
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7 июня легендарный
Клуб «Ротор-Волгоград» в мае досрочно вышли в Футбольную национальную лигу, победив в 29-м матче туры зоны «Юг». Кроме того, матч 30-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Юг» 4 июня с командой «Машук-КМВ» завершился победой для «Ротор-Волгоград» и принес клубу первое место в Первенстве ПФЛ.
Областные власти пообещали команде помощь в том числе с финансовым обеспечением на сезон 2017−2018.
Напомним, в 2016−2016 годах Валерий Есипов возглавлял клуб «Тамбов». С 1992 по 2004 год играл за «Ротор», а в 2010 входил в его тренерский штаб.
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