Валерий Есипов вступил в должность главного тренера ФК «Ротор-Волгоград»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

7 июня легендарный экс-футбололист официально представлен в данной должности. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб «Ротор-Волгоград» в мае досрочно вышли в Футбольную национальную лигу, победив в 29-м матче туры зоны «Юг». Кроме того, матч 30-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Юг» 4 июня с командой «Машук-КМВ» завершился победой для «Ротор-Волгоград» и принес клубу первое место в Первенстве ПФЛ.

Областные власти пообещали команде помощь в том числе с финансовым обеспечением на сезон 2017−2018.

Напомним, в 2016−2016 годах Валерий Есипов возглавлял клуб «Тамбов». С 1992 по 2004 год играл за «Ротор», а в 2010 входил в его тренерский штаб.