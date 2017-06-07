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7 июня 2017, 14:17 | Футбол | АиФ Волгоград

Валерий Есипов вступил в должность главного тренера ФК «Ротор-Волгоград»

Валерий Есипов приступил к обязанностям главного тренера футбольного клуба «Ротор-Волгоград».

Валерий Есипов вступил в должность главного тренера ФК Ротор-Волгоград - Фото Увеличить
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7 июня легендарный экс-футбололист официально представлен в данной должности. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб «Ротор-Волгоград» в мае досрочно вышли в Футбольную национальную лигу, победив в 29-м матче туры зоны «Юг». Кроме того, матч 30-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Юг» 4 июня с командой «Машук-КМВ» завершился победой для «Ротор-Волгоград» и принес клубу первое место в Первенстве ПФЛ.

Областные власти пообещали команде помощь в том числе с финансовым обеспечением на сезон 2017−2018.

Напомним, в 2016−2016 годах Валерий Есипов возглавлял клуб «Тамбов». С 1992 по 2004 год играл за «Ротор», а в 2010 входил в его тренерский штаб.
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