Заместитель гендиректора «Балтики» Кляшторный покинул футбольный клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе клуба, решение было принято по взаимной договорённости сторон.

Андрей Кляшторный с 1993 года (с перерывом в 1996—1998 гг.) играл в команде в качестве вратаря. С 2008 года находился в клубе на административной работе. С июня 2015-го по январь 2016-го он исполнял обязанности генерального директора ФК «Балтика».

Пока неизвестно, кто займёт место ушедшего в отставку Кляшторного. За последние полгода это второе крупное кадровое изменение в «Балтике». В феврале вместо Вениамина Вожжова должность генерального директора занял приезжий специалист Тимур Лепсая.