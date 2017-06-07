Заместитель гендиректора «Балтики» Кляшторный покинул футбольный клуб
Заместитель генерального директора калининградской футбольной «Балтики» Андрей Кляшторный покинул команду.
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Андрей Кляшторный с 1993 года (с перерывом в 1996—1998 гг.) играл в команде в качестве вратаря. С 2008 года находился в клубе на административной работе. С июня 2015-го по январь 2016-го он исполнял обязанности генерального директора ФК «Балтика».
Пока неизвестно, кто займёт место ушедшего в отставку Кляшторного. За последние полгода это второе крупное кадровое изменение в «Балтике». В феврале вместо Вениамина Вожжова должность генерального директора занял приезжий специалист Тимур Лепсая.
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