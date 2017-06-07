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https://sport.mail.ru/news/football/30003841/
7 июня 2017, 12:23 | Футбол | Клопс.ru

Заместитель гендиректора «Балтики» Кляшторный покинул футбольный клуб

Заместитель генерального директора калининградской футбольной «Балтики» Андрей Кляшторный покинул команду.

Андрей Кляшторный с 1993 года играл в команде в качестве вратаря. Увеличить
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Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе клуба, решение было принято по взаимной договорённости сторон.

Андрей Кляшторный с 1993 года (с перерывом в 1996—1998 гг.) играл в команде в качестве вратаря. С 2008 года находился в клубе на административной работе. С июня 2015-го по январь 2016-го он исполнял обязанности генерального директора ФК «Балтика».

Пока неизвестно, кто займёт место ушедшего в отставку Кляшторного. За последние полгода это второе крупное кадровое изменение в «Балтике». В феврале вместо Вениамина Вожжова должность генерального директора занял приезжий специалист Тимур Лепсая.
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