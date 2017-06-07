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https://sport.mail.ru/news/football/30002915/
7 июня 2017, 13:32 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» представил новую тренировочную форму

Футбольный клуб «Краснодар» представил тренировочную экипировку на следующий сезон.

Футбольный клуб Краснодар представил тренировочную экипировку на следующий сезон. Увеличить
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©  ФК «Краснодар»

Первыми новую форму примерили игроки молодежки черно-зеленых.

«В основе тренировочного комплекта — технология DRYCell. Она позволяет сосредоточиться на тренировочном процессе, сохраняя тело футболиста сухим при высоких нагрузках. Современные элементы дизайна в сочетании с клубными цветами делают экипировку ФК “Краснодар” уникальной и легко узнаваемой», — говорится на официальном сайте «быков».

Как сообщали Юга.ру, горожане завершили сезон-2016/17 на четвертом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги и четвертый год подряд обеспечили себе выход в Лигу Европы. Команда ушла в отпуск, который продлится до 12 июня. Затем «быки» начнут подготовку к следующему сезону, старт которого предварительно назначен на 16 июля.
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