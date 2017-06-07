ФК «Краснодар» представил новую тренировочную форму
Футбольный клуб «Краснодар» представил тренировочную экипировку на следующий сезон.
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«В основе тренировочного комплекта — технология DRYCell. Она позволяет сосредоточиться на тренировочном процессе, сохраняя тело футболиста сухим при высоких нагрузках. Современные элементы дизайна в сочетании с клубными цветами делают экипировку ФК “Краснодар” уникальной и легко узнаваемой», — говорится на официальном сайте «быков».
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