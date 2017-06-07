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https://sport.mail.ru/news/football/30001343/
7 июня 2017, 8:47 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Равноценной замены Зобнину нет

Очередная потеря сборной России перед Кубок конфедераций — самая обсуждаемая тема вторника.

Очередная потеря сборной России перед Кубок конфедераций — самая обсуждаемая тема вторника. Увеличить
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ЗОБНИН ПРОПУСТИТ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ.

23-летний полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0). По информации «СЭ», футболисту нужна операция — у него повреждены связки колена.

Levbereg: Жаль Зобнина! Мог реально себя показать всему Миру с достойной стороны.

Dynamomashina: Жалко. Скорейшего выздоровления Роману.

Андреас07: равноценной замены Зобнину нет.

Old grumbler: Скорейшего выздоровления! Не он первый и не он последний, кто травмировался, когда так хотелось блеснуть.

p-a-a: очень жаль, что начало сезона видимо пропустит. Большая потеря для Спартака.

КАРАСЕВ И ВИЛКОВ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ.

Как стало известно «СЭ», чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне. Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе.

RW. Irk: УЕФА и ФИФА устраивает, а тут понимаешь ли ФНЛ….

Alex78: не самое очевидное решение.

«СПАРТАК» ПОДТВЕРДИЛ ПОДПИСАНИЕ НОВОГО КОНТРАКТА С КАРРЕРОЙ.

Как и предполагал «СЭ», «Спартак» подписал новый контракт с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.

Lane: Спартак молодцы! Тренер завел команду, состав крепкий. Желаю, чтобы поправился Зобнин побыстрее, ключевой игрок!

Комс: браво, Массимо!

Баламошка: ясно-понятно. Каррерим!

Kings Bounty IIII: Удачи «Спартаку» из Ростова.

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