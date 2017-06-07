Болельщики: Равноценной замены Зобнину нет
Очередная потеря сборной России перед Кубок конфедераций — самая обсуждаемая тема вторника.
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ЗОБНИН ПРОПУСТИТ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ.
23-летний полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций
Levbereg: Жаль Зобнина! Мог реально себя показать всему Миру с достойной стороны.
Dynamomashina: Жалко. Скорейшего выздоровления Роману.
Андреас07: равноценной замены Зобнину нет.
Old grumbler: Скорейшего выздоровления! Не он первый и не он последний, кто травмировался, когда так хотелось блеснуть.
p-a-a: очень жаль, что начало сезона видимо пропустит. Большая потеря для Спартака.
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Lane: Спартак молодцы! Тренер завел команду, состав крепкий. Желаю, чтобы поправился Зобнин побыстрее, ключевой игрок!
Комс: браво, Массимо!
Баламошка:
Kings Bounty IIII: Удачи «Спартаку» из Ростова.
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