Болельщики: Равноценной замены Зобнину нет

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ЗОБНИН ПРОПУСТИТ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ.

23-летний полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0). По информации «СЭ», футболисту нужна операция — у него повреждены связки колена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роман Зобнин: "Я без Кубка конфедераций" <a href="https://t.co/rOCtBOJ5Xd">https://t.co/rOCtBOJ5Xd</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/872000521988485121">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Levbereg: Жаль Зобнина! Мог реально себя показать всему Миру с достойной стороны.

Dynamomashina: Жалко. Скорейшего выздоровления Роману.

Андреас07: равноценной замены Зобнину нет.

Old grumbler: Скорейшего выздоровления! Не он первый и не он последний, кто травмировался, когда так хотелось блеснуть.

p-a-a: очень жаль, что начало сезона видимо пропустит. Большая потеря для Спартака.

КАРАСЕВ И ВИЛКОВ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ.

Как стало известно «СЭ», чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне. Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡ Карасев и Вилков не будут работать в премьер-лиге <a href="https://t.co/C8qHmQIIU2">https://t.co/C8qHmQIIU2</a> <a href="https://t.co/g93RufNiVZ">pic.twitter.com/g93RufNiVZ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/872152439625011203">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

RW. Irk: УЕФА и ФИФА устраивает, а тут понимаешь ли ФНЛ….

Alex78: не самое очевидное решение.

«СПАРТАК» ПОДТВЕРДИЛ ПОДПИСАНИЕ НОВОГО КОНТРАКТА С КАРРЕРОЙ.

Как и предполагал «СЭ», «Спартак» подписал новый контракт с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" продлил контракт с Каррерой <a href="https://t.co/2V3VG5tRlR">https://t.co/2V3VG5tRlR</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/872081397174988800">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Lane: Спартак молодцы! Тренер завел команду, состав крепкий. Желаю, чтобы поправился Зобнин побыстрее, ключевой игрок!

Комс: браво, Массимо!

Баламошка: ясно-понятно. Каррерим!

Kings Bounty IIII: Удачи «Спартаку» из Ростова.