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https://sport.mail.ru/news/football/30001091/
7 июня 2017, 8:18 | Футбол | Комсомольская правда

Болельщики «Уфы» назвали лучшего футболиста сезона

Им стал нигерийский игрок башкирской команды Сильвестр Игбун.

Слай, а если официально, Сильвестр Игбун стал лучшим футболистом «Уфы» в минувшем сезоне российского чемпионата. Такое решение приняли фанаты башкирского клуба, проголосовав за нигерийского нападающего на официальном сайте ФК «Уфа».

В упорной борьбе Игбун завоевал 28,4 процента голосов болельщиков. Второе место досталось полузащитнику уфимского клуба Дмитрию Стоцкому — игрок набрал 25,7%. Кстати, Стоцкий признан фанатами Горожан лучшим игроком мая.

Тройку лучших замкнул вратарь Александр Беленов, набрав 15,9% голосов.
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