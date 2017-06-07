Болельщики «Уфы» назвали лучшего футболиста сезона

Слай, а если официально, Сильвестр Игбун стал лучшим футболистом «Уфы» в минувшем сезоне российского чемпионата. Такое решение приняли фанаты башкирского клуба, проголосовав за нигерийского нападающего на официальном сайте ФК «Уфа».

В упорной борьбе Игбун завоевал 28,4 процента голосов болельщиков. Второе место досталось полузащитнику уфимского клуба Дмитрию Стоцкому — игрок набрал 25,7%. Кстати, Стоцкий признан фанатами Горожан лучшим игроком мая.

Тройку лучших замкнул вратарь Александр Беленов, набрав 15,9% голосов.