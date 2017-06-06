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https://sport.mail.ru/news/football/29995914/
6 июня 2017, 17:08 | Футбол | Клопс.ru

«Балтика» подписала контракт с бывшим игроком московского «Спартака»

В составе калининградской «Балтики» с нового сезона будет выступать бывший игрок московского «Спартака» Камалутдин Ахмедов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

31-летний <span class=error>Ахмедов</span> играет на позиции защитника. Увеличить
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31-летний Ахмедов играет на позиции защитника. Он является воспитанником дагестанского футбола и успел поиграть в семи командах. Два года (с 2002 по 2004 г.) выступал за «Спартак». Последним клубом Ахмедова была «Тюмень».

С Ахмедовым «Балтика» подписала контракт сроком на два года. Также в калининградский клуб может перейти другой футболист «Тюмени» — Хасан Мамтов.
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