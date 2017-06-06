«Балтика» подписала контракт с бывшим игроком московского «Спартака»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний Ахмедов играет на позиции защитника. Он является воспитанником дагестанского футбола и успел поиграть в семи командах. Два года (с 2002 по 2004 г.) выступал за «Спартак». Последним клубом Ахмедова была «Тюмень».

С Ахмедовым «Балтика» подписала контракт сроком на два года. Также в калининградский клуб может перейти другой футболист «Тюмени» — Хасан Мамтов.