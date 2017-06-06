«Балтика» подписала контракт с бывшим игроком московского «Спартака»
В составе калининградской «Балтики» с нового сезона будет выступать бывший игрок московского «Спартака» Камалутдин Ахмедов. Об этом Клопс.Ru сообщили в
пресс-службе клуба.
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31-летний Ахмедов играет на позиции защитника. Он является воспитанником дагестанского футбола и успел поиграть в семи командах. Два года (с 2002 по 2004 г.) выступал за «Спартак». Последним клубом Ахмедова была «Тюмень».
С Ахмедовым «Балтика» подписала контракт сроком на два года. Также в калининградский клуб может перейти другой футболист «Тюмени» — Хасан Мамтов.
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