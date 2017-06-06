ФК «Ростов» покинул защитник Денис Терентьев

«Большое спасибо “Ростову” за эти 2 незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, “Ростов”, я ценю каждого из вас!», — приводит официальный сайт клуба слова Дениса Терентьева.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

Напомним, на днях стало известно, что 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук возглавит ФК «Ростов» вместо ушедшего 1 июня Курбана Бердыева. По данным «Матч-ТВ», стороны провели в субботу переговоры и договорились обо всех деталях. Курбан Бердыев по сообщению ряда СМИ возглавит казанский «Рубин».