Болельщики: Только в России появился приличный игрок, и вот
Травма Романа Зобнина в товарищеской игре против Венгрии — самая обсуждаемая тема понедельника.
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ЖУРНАЛИСТ DAILY STAR: «ЗАРПЛАТА СЛУЦКОГО В “ХАЛЛЕ” — 450 ТЫСЯЧ ФУНТОВ В ГОД».
Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для «СЭ» прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост «Халл Сити»
— Сделка уже завершена, — сказал Кросс. — Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в
Тот самый Зануда: Туров через 8−10 поедет спасать
Невероятный: Уверен, Слуцкому удастся проявить себя с Халлом. Буду болеть за него персонально. Пусть Леонид докажет, что российская тренерская школа
knyaz boltconskiy: Российский тренер за кордоном, это большая редкость, тем более в Англии. Удачи, Леонид!
Platinum1991: А что??? Пусть попробует и покажет англичанам свой российский тренерский класс! Вполне годится! Хватит Леониду без НАСТОЯЩЕГО дела околачиваться. Пора засучить тренерские рукава и приступить к делу!
lavric999: Ничего, не такие большие деньги. Но если удастся показать результат, он свою денежную планку поднимет в разы!
Fcsmfan:
«ЗЕНИТ» ПООБЕЩАЛ «РОСТОВУ» БЕРЕЧЬ «ГЕНИЯ» ТЕРЕНТЬЕВА.
«Зенит» в своем официальном Твиттере провел небольшую переписку с «Ростовом» о трансфере защитника Дениса Терентьева. 24-летний воспитанник питерцев выступал за «Ростов» с 2015 года и провел в
«Ростов» попросил петербургский клуб беречь «Гения», на что получили положительный ответ.
Тот самый Зануда: Остальных прихватит Курбан. И останется лишь коренной, донской казак Хорен Байрамян, да неувядающий Калачёв. А что??? Этого я и боялся. Размах на мульен и этого возьмем и того, а селекция опять на копейку. Снова собираем бесплатных середнячков.
lanchakov83: Красавцы! Усиление под Лигу чемпионов! Под победу в Лиге чемпионов!
PsiX: Очень работоспособный игрок, мне нравилась его игра, ошибок в обороне минимум. Видимо Фурсенко имел ввиду агрессивную трансферную политику в отношении Ростова….
Thunderclap: Игрок неплохой. Но возникает вопрос: А Манчини в курсе?
echo2011:
Akylak: Гении в 24 года играют уже в топ клубах европы, ну и конечно, являются игроками своей сборной)).
У ЗОБНИНА ПОДОЗРЕНИЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА.
— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.
Футболист «Спартака» повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле — футболиста унесли на носилках.
serenky25: Только бы не кресты. Но очень похоже.
сп@рт@к: А какой он шикарный голевой пас Смолову успел отдать. Рома, даже не думай!
Funyaka: Ну всё, так надеялся что Ромка будет дальше расти и уже в следующем году уедет в топклуб, А что??? Нет слов..
Jean4: Поиграл Ромка в Лиге чемпионов….
TRISP: Только в России появился приличный игрок, и вот… Дай Бог скорее выздороветь.
NapoliFC: Отыграл весь сезон, а тут 1 матч и все.
Funyaka: Просто нет слов, два молодых таланта прогрессировали за этот чемп, Головин и Зоба, за центр на ЧМ-18 спокойно было и тут на тебе..
РОССИЯ РАЗГРОМИЛА ВЕНГРИЮ, ЗОБНИН ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ.
Сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 обыграла Венгрию. В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.
Platinum1991: Классный гол забил Федор! Молодец! Поздравляем! Желаем и дальше за сборную так КЛАССНО забивать!
Diskmen: На классе. Что и требовалось доказать. РОССИЯ — рулит.
NF: Все просто.
Айл би бэк: Одни колхозы. Когда Россия сыграет хоть один матч с тем, кто умеет играть в футбол, Англия, Германия, Франция, Испания, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия
механик39: Ну все, опять встали с колен.
Inspire: Смотрел конечно в полглаза, но кроме Смолова и Джикии и отметить то некого….
Басист: Народ, вы смешные) Вы же сами понимаете, что любую команду, которую наша сборная обыграет, тут же будете именовать днищем — будь это хоть Португалия, хоть Германия, хоть Бразилия с Аргентиной — и придумывать ей оправдательные причины (им эта игра не нужна, они вторым составом
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