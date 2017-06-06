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https://sport.mail.ru/news/football/29989901/
6 июня 2017, 9:46 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Только в России появился приличный игрок, и вот

Травма Романа Зобнина​ в товарищеской игре против Венгрии — самая обсуждаемая тема понедельника.

Травма Романа <span class=error>Зобнина</span>​ в товарищеской игре против Венгрии — самая обсуждаемая тема понедельника. Увеличить
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ЖУРНАЛИСТ DAILY STAR: «ЗАРПЛАТА СЛУЦКОГО В “ХАЛЛЕ” — 450 ТЫСЯЧ ФУНТОВ В ГОД».

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для «СЭ» прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост «Халл Сити» экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.

— Сделка уже завершена, — сказал Кросс. — Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. — Прим. «СЭ»). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

Тот самый Зануда: Туров через 8−10 поедет спасать какой-нибудь Ангушт или майкопскую Дружбу. Проверено Валерой.

Невероятный: Уверен, Слуцкому удастся проявить себя с Халлом. Буду болеть за него персонально. Пусть Леонид докажет, что российская тренерская школа чего-то стоит!

knyaz boltconskiy: Российский тренер за кордоном, это большая редкость, тем более в Англии. Удачи, Леонид!

Platinum1991: А что??? Пусть попробует и покажет англичанам свой российский тренерский класс! Вполне годится! Хватит Леониду без НАСТОЯЩЕГО дела околачиваться. Пора засучить тренерские рукава и приступить к делу!

lavric999: Ничего, не такие большие деньги. Но если удастся показать результат, он свою денежную планку поднимет в разы!

Fcsmfan: Все-таки Лёня красавчик! Пошел на такое понижение ЗП ради своей мечты и своего дальнейшего развития. Для того чтобы сделать шаг вперед иногда надо сделать два шага назад (в деньгах, в уровне футбола думаю примерно сопоставимо). Успеха!

«ЗЕНИТ» ПООБЕЩАЛ «РОСТОВУ» БЕРЕЧЬ «ГЕНИЯ» ТЕРЕНТЬЕВА.

«Зенит» в своем официальном Твиттере провел небольшую переписку с «Ростовом» о трансфере защитника Дениса Терентьева. 24-летний воспитанник питерцев выступал за «Ростов» с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.

«Ростов» попросил петербургский клуб беречь «Гения», на что получили положительный ответ.

Тот самый Зануда: Остальных прихватит Курбан. И останется лишь коренной, донской казак Хорен Байрамян, да неувядающий Калачёв. А что??? Этого я и боялся. Размах на мульен и этого возьмем и того, а селекция опять на копейку. Снова собираем бесплатных середнячков.

lanchakov83: Красавцы! Усиление под Лигу чемпионов! Под победу в Лиге чемпионов!

PsiX: Очень работоспособный игрок, мне нравилась его игра, ошибок в обороне минимум. Видимо Фурсенко имел ввиду агрессивную трансферную политику в отношении Ростова….

Thunderclap: Игрок неплохой. Но возникает вопрос: А Манчини в курсе?

echo2011: Беречь-это как? Держать на лавке? Это запросто. Соловьев, Рязанцев, Новосельцев и примкнувший к ним Бухаров соврать не дадут.

Akylak: Гении в 24 года играют уже в топ клубах европы, ну и конечно, являются игроками своей сборной)).

У ЗОБНИНА ПОДОЗРЕНИЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА.

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина. По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.

— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.

Футболист «Спартака» повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле — футболиста унесли на носилках.

serenky25: Только бы не кресты. Но очень похоже.

сп@рт@к: А какой он шикарный голевой пас Смолову успел отдать. Рома, даже не думай!

Funyaka: Ну всё, так надеялся что Ромка будет дальше расти и уже в следующем году уедет в топклуб, А что??? Нет слов..

Jean4: Поиграл Ромка в Лиге чемпионов….

TRISP: Только в России появился приличный игрок, и вот… Дай Бог скорее выздороветь.

NapoliFC: Отыграл весь сезон, а тут 1 матч и все.

Funyaka: Просто нет слов, два молодых таланта прогрессировали за этот чемп, Головин и Зоба, за центр на ЧМ-18 спокойно было и тут на тебе..

РОССИЯ РАЗГРОМИЛА ВЕНГРИЮ, ЗОБНИН ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ.

Сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 обыграла Венгрию. В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.

Platinum1991: Классный гол забил Федор! Молодец! Поздравляем! Желаем и дальше за сборную так КЛАССНО забивать!

Diskmen: На классе. Что и требовалось доказать. РОССИЯ — рулит.

NF: Все просто. Во-первых, скучно. Во-вторых, характер игры ясно показал, что венграм матч для галочки и для лампочки. За Смоловым венгры бежали вразвалочку, словно променад совершая.

Айл би бэк: Одни колхозы. Когда Россия сыграет хоть один матч с тем, кто умеет играть в футбол, Англия, Германия, Франция, Испания, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия и т. д.?

механик39: Ну все, опять встали с колен.

Inspire: Смотрел конечно в полглаза, но кроме Смолова и Джикии и отметить то некого….

Басист: Народ, вы смешные) Вы же сами понимаете, что любую команду, которую наша сборная обыграет, тут же будете именовать днищем — будь это хоть Португалия, хоть Германия, хоть Бразилия с Аргентиной — и придумывать ей оправдательные причины (им эта игра не нужна, они вторым составом и т. д. и т. п.), умаляющие победу своих. Почему не порадоваться тому факту, что наша сборная в кои-то веки сыграла очень хорошо? Венгры, так-то, в 1/8 ЧЕ играли, если мне память не изменяет. В отличие от нас.

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