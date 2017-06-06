Болельщики: Только в России появился приличный игрок, и вот

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЖУРНАЛИСТ DAILY STAR: «ЗАРПЛАТА СЛУЦКОГО В “ХАЛЛЕ” — 450 ТЫСЯЧ ФУНТОВ В ГОД».

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для «СЭ» прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост «Халл Сити» экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.

— Сделка уже завершена, — сказал Кросс. — Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. — Прим. «СЭ»). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Криштиану Роналду зарабатывает за полторы недели столько же, сколько будет получать Слуцкий за год. <a href="https://t.co/xiDXzAQtj7">https://t.co/xiDXzAQtj7</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/871782345346560003">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тот самый Зануда: Туров через 8−10 поедет спасать какой-нибудь Ангушт или майкопскую Дружбу. Проверено Валерой.

Невероятный: Уверен, Слуцкому удастся проявить себя с Халлом. Буду болеть за него персонально. Пусть Леонид докажет, что российская тренерская школа чего-то стоит!

knyaz boltconskiy: Российский тренер за кордоном, это большая редкость, тем более в Англии. Удачи, Леонид!

Platinum1991: А что??? Пусть попробует и покажет англичанам свой российский тренерский класс! Вполне годится! Хватит Леониду без НАСТОЯЩЕГО дела околачиваться. Пора засучить тренерские рукава и приступить к делу!

lavric999: Ничего, не такие большие деньги. Но если удастся показать результат, он свою денежную планку поднимет в разы!

Fcsmfan: Все-таки Лёня красавчик! Пошел на такое понижение ЗП ради своей мечты и своего дальнейшего развития. Для того чтобы сделать шаг вперед иногда надо сделать два шага назад (в деньгах, в уровне футбола думаю примерно сопоставимо). Успеха!

«ЗЕНИТ» ПООБЕЩАЛ «РОСТОВУ» БЕРЕЧЬ «ГЕНИЯ» ТЕРЕНТЬЕВА.

«Зенит» в своем официальном Твиттере провел небольшую переписку с «Ростовом» о трансфере защитника Дениса Терентьева. 24-летний воспитанник питерцев выступал за «Ростов» с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.

«Ростов» попросил петербургский клуб беречь «Гения», на что получили положительный ответ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Официально: Денис Терентьев возвращается в «Зенит»!<br><br>Подробности: <a href="https://t.co/CK1imjb98e">https://t.co/CK1imjb98e</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?src=hash">#ТрансферныеНовости</a> <a href="https://t.co/52Qme7pM1F">pic.twitter.com/52Qme7pM1F</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/871765635776335872">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тот самый Зануда: Остальных прихватит Курбан. И останется лишь коренной, донской казак Хорен Байрамян, да неувядающий Калачёв. А что??? Этого я и боялся. Размах на мульен и этого возьмем и того, а селекция опять на копейку. Снова собираем бесплатных середнячков.

lanchakov83: Красавцы! Усиление под Лигу чемпионов! Под победу в Лиге чемпионов!

PsiX: Очень работоспособный игрок, мне нравилась его игра, ошибок в обороне минимум. Видимо Фурсенко имел ввиду агрессивную трансферную политику в отношении Ростова….

Thunderclap: Игрок неплохой. Но возникает вопрос: А Манчини в курсе?

echo2011: Беречь-это как? Держать на лавке? Это запросто. Соловьев, Рязанцев, Новосельцев и примкнувший к ним Бухаров соврать не дадут.

Akylak: Гении в 24 года играют уже в топ клубах европы, ну и конечно, являются игроками своей сборной)).

У ЗОБНИНА ПОДОЗРЕНИЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА.

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина. По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.

— Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, — сказал Владимиров.

Футболист «Спартака» повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле — футболиста унесли на носилках.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Зобнин ушёл с костылем <a href="https://t.co/7Yn4ts9vG0">pic.twitter.com/7Yn4ts9vG0</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/871832602969337856">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Официально!!! РФС (Владимиров): <br>"подозрение на повреждение связок коленного сустава.Обследование завтра в Москве. Зобнин пока в раздевалке"</p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/871813151217659906">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

serenky25: Только бы не кресты. Но очень похоже.

сп@рт@к: А какой он шикарный голевой пас Смолову успел отдать. Рома, даже не думай!

Funyaka: Ну всё, так надеялся что Ромка будет дальше расти и уже в следующем году уедет в топклуб, А что??? Нет слов..

Jean4: Поиграл Ромка в Лиге чемпионов….

TRISP: Только в России появился приличный игрок, и вот… Дай Бог скорее выздороветь.

NapoliFC: Отыграл весь сезон, а тут 1 матч и все.

Funyaka: Просто нет слов, два молодых таланта прогрессировали за этот чемп, Головин и Зоба, за центр на ЧМ-18 спокойно было и тут на тебе..

РОССИЯ РАЗГРОМИЛА ВЕНГРИЮ, ЗОБНИН ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ.

Сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 обыграла Венгрию. В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эти 3:0 ни у кого не должны вызывать эйфорию. Но ворчунам,для которых всегда всё плохо,для сравнения советую вспомнить матч с Кот'д'Ивуаром.</p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/871844671143727104">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Platinum1991: Классный гол забил Федор! Молодец! Поздравляем! Желаем и дальше за сборную так КЛАССНО забивать!

Diskmen: На классе. Что и требовалось доказать. РОССИЯ — рулит.

NF: Все просто. Во-первых, скучно. Во-вторых, характер игры ясно показал, что венграм матч для галочки и для лампочки. За Смоловым венгры бежали вразвалочку, словно променад совершая.

Айл би бэк: Одни колхозы. Когда Россия сыграет хоть один матч с тем, кто умеет играть в футбол, Англия, Германия, Франция, Испания, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия и т. д. ?

механик39: Ну все, опять встали с колен.

Inspire: Смотрел конечно в полглаза, но кроме Смолова и Джикии и отметить то некого….