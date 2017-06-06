«Урал» потратит 900 миллионов на борьбу за место в десятке

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Бюджет екатеринбургского «Урала» в грядущем сезоне останется на том же уровне, что и в минувшем, — порядка 900 миллионов рублей. Такое решение было принято 5 июня на заседании Совета директоров клуба.

В равных долях ФК профинансируют правительство Свердловской области, ТМК и ГК «Ренова», передает «Уралинформбюро».

Среди удач прошедшего сезона было отмечено участие в финале Кубка России, в остальном выступление «шмелей» признано неоднозначным — успешные отрезки национального первенства чередовались с провальными матчами.

На сезон 2017/18 перед клубом поставлена задача — занять в чемпионате России место не ниже десятого.

При этом Совет директоров поддержал появление в структуре ФК еще одной профессиональной команды — «Урала-2» — и ее вступление в ПФЛ (третий по рангу футбольный турнир в России), где дублеры основной команды стартуют уже этим летом.

В сезоне 2016−17 «шмели» дошли до финала Кубка России, где уступили столичному «Локомотиву». Национальный чемпионат екатеринбургский клуб завершил на 11 месте.