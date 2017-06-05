Новым тренером ФК «Ростов» станет Леонид Кучук
Белорусский специалист Леонид Кучук возглавит ФК «Ростов». Об этом сообщает «Матч-ТВ».
По данным телеканала, стороны провели в субботу переговоры и договорились обо всех деталях.
57-летний Леонид Кучук сейчас возглавляет каменскую «Сталь». В своё время он впервые вывел «Кубань» в еврокубки. После этого он тренировал «Локомотив», который под его руководством занял 3 место. В 2014 году он уже получал предложение возглавить ФК «Ростов», однако вернулся в «Кубань», которую в прошлом году вывел в финал Кубка России, но позднее покинул команду
Напомним, на прошлой неделе Курбан Бердыев покинул свой пост
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