Новым тренером ФК «Ростов» станет Леонид Кучук

По данным телеканала, стороны провели в субботу переговоры и договорились обо всех деталях.

57-летний Леонид Кучук сейчас возглавляет каменскую «Сталь». В своё время он впервые вывел «Кубань» в еврокубки. После этого он тренировал «Локомотив», который под его руководством занял 3 место. В 2014 году он уже получал предложение возглавить ФК «Ростов», однако вернулся в «Кубань», которую в прошлом году вывел в финал Кубка России, но позднее покинул команду из-за финансовых проблем.