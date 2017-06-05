Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29984148/
5 июня 2017, 17:51 | Футбол | Деловое сообщество

Новым тренером ФК «Ростов» станет Леонид Кучук

Белорусский специалист Леонид Кучук возглавит ФК «Ростов». Об этом сообщает «Матч-ТВ».

По данным телеканала, стороны провели в субботу переговоры и договорились обо всех деталях.

57-летний Леонид Кучук сейчас возглавляет каменскую «Сталь». В своё время он впервые вывел «Кубань» в еврокубки. После этого он тренировал «Локомотив», который под его руководством занял 3 место. В 2014 году он уже получал предложение возглавить ФК «Ростов», однако вернулся в «Кубань», которую в прошлом году вывел в финал Кубка России, но позднее покинул команду из-за финансовых проблем.

Напомним, на прошлой неделе Курбан Бердыев покинул свой пост вице-президента, тренера ФК «Ростов». По данным ряда СМИ, он возглавит казанский «Рубин».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
Новым тренером ФК «Ростов» станет Леонид Кучук
Геннадий Клеймёнов покинул пост директора департамента транспорта Ростова
Новым тренером ФК «Ростов» станет Леонид Кучук