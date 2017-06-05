Главным тренером ФК «Енисей» стал Дмитрий Аленичев
О назначение Аленичева сообщается в официальном Twitter клуба. Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан на два года.
Аленичев, таким образом, сменил на этом посту другого прославленного спартаковца — Андрея Тихонова. Андрей Валерьевич в «Енисее» дебютировал как главный тренер и в первом же сезоне едва не вывел команду в РФПЛ — красноярцы заняли третье место в Футбольной национальной лиге, но в стыковых матчах за право играть в элите уступили тульскому «Арсеналу». Тихонов же свой пост покинул, уйдя на аналогичную должность в «Крылья Советов», которые по итогам минувшего сезона РФПЛ покинули. Учитывая, что Тихонов в свое время выступал за «Крылья», и его с этим клубом многое связывает, такое решение вполне логично.
Стоит отметить, что именно в «Арсенал» СМИ сватали до недавнего времени безработного Аленичева — с тульским клубом Дмитрий Анатольевич добился пока самых существенных успехов в тренерской карьере, приняв «канониров» на любительском уровне и за несколько сезонов выведя их в РФПЛ. Тем не менее, «Арсенал», из которого по окончании минувшего сезона ушел не поладивший с болельщиками Сергей Кирьяков, пока остается без главного тренера, а Аленичев будет работать в Красноярске.
Дмитрий Аленичев, напомним, из «Арсенала» ушел в «Спартак», который, как он признавался, всегда мечтал тренировать. И болельщики восторженно приняли одного из лучших игроков «красно-белых» 90-х годов — тем более, что в свой штаб специалист взял других легенд «Спартака», Егора Титова и Дмитрия Ананко.
Однако по итогам первого сезона
Аленичев же сделал паузу в тренерской деятельности. Теперь ему предстоит новый вызов, который, наверное, сейчас больше соответствует его возможностям. К работе Дмитрия Анатольевича в «Спартаке» можно относиться
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