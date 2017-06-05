Главным тренером ФК «Енисей» стал Дмитрий Аленичев

Аленичев, таким образом, сменил на этом посту другого прославленного спартаковца — Андрея Тихонова. Андрей Валерьевич в «Енисее» дебютировал как главный тренер и в первом же сезоне едва не вывел команду в РФПЛ — красноярцы заняли третье место в Футбольной национальной лиге, но в стыковых матчах за право играть в элите уступили тульскому «Арсеналу». Тихонов же свой пост покинул, уйдя на аналогичную должность в «Крылья Советов», которые по итогам минувшего сезона РФПЛ покинули. Учитывая, что Тихонов в свое время выступал за «Крылья», и его с этим клубом многое связывает, такое решение вполне логично.

Стоит отметить, что именно в «Арсенал» СМИ сватали до недавнего времени безработного Аленичева — с тульским клубом Дмитрий Анатольевич добился пока самых существенных успехов в тренерской карьере, приняв «канониров» на любительском уровне и за несколько сезонов выведя их в РФПЛ. Тем не менее, «Арсенал», из которого по окончании минувшего сезона ушел не поладивший с болельщиками Сергей Кирьяков, пока остается без главного тренера, а Аленичев будет работать в Красноярске.

Дмитрий Аленичев, напомним, из «Арсенала» ушел в «Спартак», который, как он признавался, всегда мечтал тренировать. И болельщики восторженно приняли одного из лучших игроков «красно-белых» 90-х годов — тем более, что в свой штаб специалист взял других легенд «Спартака», Егора Титова и Дмитрия Ананко.

Однако по итогам первого сезона Аленичева-тренера в «Спартаке» команда заняла лишь шестое место, а на старте второго сезона москвичи сенсационно проиграли скромному кипрскому АЕКу в квалификации Лиги Европы, и руководство клуба не стало церемониться, отправив Аленичева в отставку. Что было дальше, знают все: его сменил — сначала в качестве исполняющего обязанности — тренер защитников Массимо Каррера, затем итальянец подписал полноценный контракт и в итоге привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионскому титулу.