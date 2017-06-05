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https://sport.mail.ru/news/football/29979418/
5 июня 2017, 15:40 | Футбол | Городской репортер

Кристиан Нобоа перешел из «Ростова» в «Зенит»

ФК «Зенит» подписал контракт с футболистом Кристаном Нобоа, который до этого играл в «Ростове», сообщает пресс-служба петербургской команды.

Соглашение с игроком рассчитано на три года. Уточняется, что в «Зенит» полузащитник переходит в качестве свободного агента.

Кристиан Нобоа родился 9 апреля 1985 года в городе Гуаякиль (Эквадор). Карьеру футболиста начинал в клубе «Эмелек» из своего родного города. В 2007 году подписал контракт с казанским «Рубином», с 2012 по 2014 гг. выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом». В составе команды Курбана Бердыева он стал серебряным призером чемпионата России.

«Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. “Зенит” — это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать», — сказал Кристиан Нобоа.
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