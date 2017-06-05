Нижегородский ФК «Олимпиец» победой закончил сезон ПФЛ 2016/17
Нижегородский футбольный клуб «Олимпиец» победой закончил сезон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) 2016/17.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба 4 июня 2017 года.
В заключительном матче первенства ПФЛ «Олимпиец» на выезде обыграл «Сызрань-2003» со счётом 1−0. Единственный гол в матче забил форвард нижегородцев Михаил Сорочкин, отличившийся на 92 минуте игры.
Таким образом, нижегородская команда набрала 55 очков в 24 матчах первенства ПФЛ сезона 2016/17 и упрочила свое итоговое лидерство. Ранее сообщалось, что «Олимпиец» досрочно обеспечил победу в турнире и в следующем сезоне сыграет в первенстве Футбольной национальной лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter