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https://sport.mail.ru/news/football/29978232/
5 июня 2017, 9:27 | Футбол | НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ФК «Олимпиец» победой закончил сезон ПФЛ 2016/17

Нижегородский футбольный клуб «Олимпиец» победой закончил сезон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) 2016/17.

Нижегородский футбольный клуб Олимпиец победой закончил сезон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) 2016/17. Увеличить
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба 4 июня 2017 года.

В заключительном матче первенства ПФЛ «Олимпиец» на выезде обыграл «Сызрань-2003» со счётом 1−0. Единственный гол в матче забил форвард нижегородцев Михаил Сорочкин, отличившийся на 92 минуте игры.

Таким образом, нижегородская команда набрала 55 очков в 24 матчах первенства ПФЛ сезона 2016/17 и упрочила свое итоговое лидерство. Ранее сообщалось, что «Олимпиец» досрочно обеспечил победу в турнире и в следующем сезоне сыграет в первенстве Футбольной национальной лиги.
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