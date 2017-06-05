К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ЗЕНИТ» МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ «ИНТЕРУ» 40 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА БРОЗОВИЧА И МУРИЛЬО.

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в приглашении двух футболистов «Интера» в российский клуб, сообщает Tuttomercatoweb. Речь идет о полузащитнике Марсело Брозовиче и защитнике Джейсоне Мурильо.

Ожидается, что трансфер двух игроков обойдется «Зениту» в 40 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" может предложить "Интеру" 40 миллионов евро за Брозовича и Мурильо<a href="https://t.co/QGnP0RuP4s">https://t.co/QGnP0RuP4s</a> <a href="https://t.co/f7DvxS5fSD">pic.twitter.com/f7DvxS5fSD</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/871296086220189696">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Смерть сусликам: За 40 млн, маловато будет придется у них еще за 20 млн Паласио брать тогда сойдутся.

gruzovik62: Почему сначала не посмотреть питерских игроков!!! В молодежке и дубле!!

Serzheo: Эх, жаль фэйр-плей не дает развернуться, а то купили бы Роналду.

Солист Мак: А чемпионом станет команда, потратившая на трансферы НОЛЬ. Приятного просмотра.

Hottie: Специальная акция для Манчини 2 по цене одного.

Aha: Это очень качественные покупки. Игроки в самом соку, даже перепродать можно будет.

Millwall82: Брозович очень хороший игрок. Ключевой игрок сб. Хорватии. По своим обязанностям очень похож на Витцеля. Так что однозначно усиление.

В «РОСТОВ» МОГУТ ПЕРЕЙТИ ПЕСЬЯКОВ И ПАРШИВЛЮК.

По информации «СЭ», «Ростов» в летнее трансферное окно может пополнить большая группа футболистов.

Многое будет зависеть от того, кто в итоге покинет команду и перейдет в «Рубин». По предварительной информации, в Казань могут переехать Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа и Сесар Навас.

«Ростов» проявляет интерес к большой группе футболистов: вратарю Сергею Песьякову («Спартак»), защитнику Сергею Паршивлюку («Анжи»), Ярославу Яху («Заглембе», Польша), Мачею Вилаушу («Лех», Польша), полузащитнику Вячеславу Подберезкину («Краснодар»).

Что касается фигуры главного тренера, то решение вопроса отложено на начало следующей недели. Есть вариант, при котором тренировать команду будет дуэт Сергей Балахнин — Дмитрий Кириченко. Кандидатура последнего, по некоторым данным, имеет поддержку со стороны бизнесмена Ивана Саввиди, который может вернуться к более активной роли в работе клуба, и менеджмента «Ростова».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Инсайд "СЭ" по новичкам "Ростова" <a href="https://t.co/hWC3OcbThy">https://t.co/hWC3OcbThy</a> <a href="https://t.co/M4xalsIQi1">pic.twitter.com/M4xalsIQi1</a></p>— СЭ Инсайд (@inside_se) <a href="https://twitter.com/inside_se/status/871328465718587392">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Levbereg: Во. Еще бы и Андреева подтянули. А если Балахнин придет, то это будет какое его возвращение? Почти десятое.))).

В. Коваль: Андреев с Саввиди уж точно работать не будет… а жаль….

zema1905: Вместо Бердыева и Данильянца поставить Андреева и Балахнина, а Кириченко будет как раньше.

Fatka: Большой вопрос, почему команда играющая в ЛЧ не смогла найти стоящего спонсора и опять возвращается во «вчера»!

Басист: Песьяков при наличествующих Джанаеве и Медведеве — не нужен. Не хотелось бы, чтобы они ушли оба.

Raven30101979: Почему сначала не посмотреть питерских игроков!!! Бала уже 6 раз был главным тренером. И всегда приходилось его менять чтобы не вылететь.

Platinum1991: На дверях клуба Ростов повесили плакат! Ростов ЗАКРЫТ! Все ушли в Рубин! Ростов разобрали НА ЗАПЧАСТИ Рубину! Эх, Ростов! Такого тренера не смогли удержать!

РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ МОГУТ КУПИТЬ РУМЫНСКИЙ КЛУБ И ПРИГЛАСИТЬ ЛУЧЕСКУ.

Группа российских бизнесменов намерена приобрести румынский клуб «Политехника», утверждает Digi Sport. На данный момент долги клуба составляют порядка трех миллионов евро. Финансовую поддержку также готов оказать бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, которого намерены пригласить в качестве наставника команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Российские бизнесмены могут купить румынский клуб и пригласить Луческу <a href="https://t.co/02BEoCmJ76">https://t.co/02BEoCmJ76</a> <a href="https://t.co/og8J4JpPSE">pic.twitter.com/og8J4JpPSE</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/871429369901797376">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Thomas_Boy_: Веселые ребята эти российские бизнесмены….

knyaz boltconskiy: Ну и правильно, а то Ростов, Томь всякие там..

Джон…Сильвер: Интересно, кроме наших кому-то еще пришла бы в голову такая идиотская затея?

Slim Taller: Своих клубов-нищебродов с долгами хватает. Купили-бы Томь ту же самую… Нафига румыны?!

Владимир 3107: Китайцы ввели налог на покупку футбольных легионеров. Вот и России давно пора пошлину ввести на такие дурацкие покупки российских олигархов типа румынских клубов.

НОБОА ПЕРЕШЕЛ В «ЗЕНИТ».

Полузащитник Кристиан Нобоа заключил контракт с «Зенитом», информирует клубная пресс-служба.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» полузащитник из Эквадора переходит в качестве свободного агента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">? Нобоа перешел в "Зенит" <a href="https://t.co/YApsR3N4lZ">https://t.co/YApsR3N4lZ</a> <a href="https://t.co/IHOG2e9pso">pic.twitter.com/IHOG2e9pso</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/871443552961691652">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Mark Krass: Рубин-Динамо-Ростов-Зенит, растет парень.)).

titan2313: Выходить изредка на замену — вот его участь в Зените.

FINIX: Нет смысла брать бердыевских игроков без Бердыева….

Serzheo: Ну это на скамейку. Значит кого-то уберут.

old grumbler: Пошли по пути Спартака подбирают все дешевое — за свободного агента не надо платить предыдущему клубу.

Gogy: Хороший игрок, медленный только. В Зените пешеходов и так много..

Akylak: Нобоа — мечта Манчини)))).