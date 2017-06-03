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3 июня 2017, 12:36 | Футбол | РИА "Воронеж"

Воронежский футболист Сергей Ткачев отправится на сбор ЦСКА

Игрок будет тренироваться с «армейцами» до перехода в другой клуб.

Полузащитник Сергей Ткачев поедет на сбор ЦСКА в Австрию, сообщил официальный сайт московского клуба в пятницу, 2 июня. Футболист будет тренироваться с «армейцами» до тех пор, пока не найдет себе новую команду.

Сергей Ткачев — уроженец Богучара, воспитанник воронежского «ФЦШ-73». Выступал за «Крылья Советов», «Севастополь», «Урал», харьковский «Металлист», «Локомотив» и «Кубань». В январе 2016 года Ткачев перешел в ЦСКА, однако закрепиться в основном составе столичного клуба не смог. Контракт футболиста с «армейцами» действует до 2020 года.
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