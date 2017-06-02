СМИ: Восемь игроков «Ростова» уйдут с Бердыевым в «Рубин»
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Восемь игроков «Ростова» отправятся в «Рубин» вместе с Курбаном Бердыевым, который, скорее всего, возглавит казанский клуб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ФК «Ростов».
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По информации издания, вместе с тренером из
Также в «Рубин» вместе с Бердыевым, по словам источника, отправится и весь его тренерский штаб: Иван Данильянц, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Хосе Пастор Вечили и Юрий Санчес Солано.
«Кроме футболистов, уходит часть руководящего состава в лице сотрудницы международного отдела Ады Назировой,
Ранее сообщалось о том, что Курбан Бердыев покинул «Ростов». Рустам Минниханов рекомендовал рассмотреть возвращение тренера в Казань, а
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