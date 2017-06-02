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https://sport.mail.ru/news/football/29962599/
2 июня 2017, 18:31 | Футбол | ИА Татар-информ

СМИ: Восемь игроков «Ростова» уйдут с Бердыевым в «Рубин»

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Восемь игроков «Ростова» отправятся в «Рубин» вместе с Курбаном Бердыевым, который, скорее всего, возглавит казанский клуб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ФК «Ростов».

(Казань 2 июня Татар-<span class=error>информ</span>). Восемь игроков Ростова отправятся в Рубин вместе с <span class=error>Курбаном</span> <span class=error>Бердыевым</span> который скорее всего возглавит казанский клуб. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в ФК Ростов. Увеличить
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По информации издания, вместе с тренером из Ростова-на-Дону в Казань проследуют голкипер Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, полузащитники Кристиан Нобоа и Александр Ерохин, а также нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Также не исключен переход в «Рубин» вратаря Никиты Медведева и форварда Александра Бухарова.

Также в «Рубин» вместе с Бердыевым, по словам источника, отправится и весь его тренерский штаб: Иван Данильянц, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Хосе Пастор Вечили и Юрий Санчес Солано.

«Кроме футболистов, уходит часть руководящего состава в лице сотрудницы международного отдела Ады Назировой, пресс-атташе Ивана Бодылевского и исполнительного директора Константина Дзюбы. По тренерам нет ясности только относительно Дмитрия Кириченко», — отметил источник.

Ранее сообщалось о том, что Курбан Бердыев покинул «Ростов». Рустам Минниханов рекомендовал рассмотреть возвращение тренера в Казань, а вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил о возвращении Бердыева в казанский «Рубин».
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