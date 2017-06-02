СМИ: Восемь игроков «Ростова» уйдут с Бердыевым в «Рубин»

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По информации издания, вместе с тренером из Ростова-на-Дону в Казань проследуют голкипер Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, полузащитники Кристиан Нобоа и Александр Ерохин, а также нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Также не исключен переход в «Рубин» вратаря Никиты Медведева и форварда Александра Бухарова.

Также в «Рубин» вместе с Бердыевым, по словам источника, отправится и весь его тренерский штаб: Иван Данильянц, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Хосе Пастор Вечили и Юрий Санчес Солано.