Футбольный клуб «Рубин» предложил тренерскому штабу Хави Грасии расторгнуть контракты

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Напомним, действующее соглашение испанского специалиста и его помощников останется в силе еще три года. Сам тренерский штаб на данный момент не намерен его расторгать.

Ранее сообщалось, что вновь возглавить казанский «Рубин» может бывший вице-президент — тренер «Ростова» Курбан Бердыев. Напомним, он уже покинул ростовскую команду.

В сезоне-2016/17 «Рубин» при руководстве Грасии завершил чемпионат РФПЛ на девятом месте.