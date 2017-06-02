Футбольный клуб «Рубин» предложил тренерскому штабу Хави Грасии расторгнуть контракты
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» предложил всему тренерскому штабу Хавьера Грасии расторгнуть контракты, получив взамен годичную компенсацию. Об этом сообщает Чемпионат.com.
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Напомним, действующее соглашение испанского специалиста и его помощников останется в силе еще три года. Сам тренерский штаб на данный момент не намерен его расторгать.
Ранее сообщалось, что вновь возглавить казанский «Рубин» может бывший
В сезоне-2016/17 «Рубин» при руководстве Грасии завершил чемпионат РФПЛ на девятом месте.
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