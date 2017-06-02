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https://sport.mail.ru/news/football/29955403/
2 июня 2017, 10:59 | Футбол | ЮГА.ру

Болельщики назвали Федора Смолова лучшим игроком ФК «Краснодар» в сезоне

Футбольный клуб «Краснодар» подвел итоги голосования, которое определило лучшего игрока сезона-2016/17 по версии болельщиков.

Футбольный клуб Краснодар подвел итоги голосования которое определило лучшего игрока сезона-2016/17 по версии болельщиков. Увеличить
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Голосование проходило на официальном сайте клуба. Второй год подряд лучшим футболистом сезона стал форвард Федор Смолов. Он получил 35,9% голосов. Вторым стал защитник и капитана команды Андреас Гранквист, набравший 27,3%, третье место занял вратарь Андрей Синицын, ему отдали свои голоса 6,8% болельщиков. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Как сообщали Юга.ру, Федор Смолов второй год подряд занял первое место в гонке бомбардиров чемпионата России, на его счету 18 голов. Игроки российской премьер-лиги назвали нападающего лучшим футболистом прошедшего сезона. РФС включил игрока «Краснодара» в список 33 лучших в сезоне.

Сейчас Смолов со сборной России готовится к матчам Кубка конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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