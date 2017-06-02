ФК «Нижний Новгород» может быть возрожден при поддержке ФК «Анжи»

«Сейчас руководство “Анжи ” готовит встречу с представителями администрации Нижнего Новгорода. Нужно понять, будет ли мы двигаться в одном направлении, или возрождение ФК “НН” полностью ляжет на президента махачкалинского клуба Османа Кадеева и его помощников. В любом случае у нас есть проект вернуть городу команду», — заявил Егоров.

По словам Игоря Егорова, интерес махачкалинского клуба к созданию команды в Нижнем Новгороде связан с тем, что несколько лет назад нынешний президент «Анжи» Осман Кадиев был одним из совладельцев ФК «НН » и судьба клуба ему не безразлична. Также Игорь Егоров отметил, что в случае возрождения ФК «Нижний Новгород» может быть заявлен в первенство Профессиональной футбольной лиги. При этом Егоров не исключил, что при удачном стечении обстоятельств ФК «НН» может стартовать уже в сезоне 2017/18.

«Конкретика появится после того, как Оману Кадиеву удастся переговорить с администрацией города. Ключевой вопрос в создании клуба — источники финансирования. Конечно, есть и еще ряд проблем: например, отсутствие в Нижнем Новгороде стадиона, который в настоящий момент занимает пост начальника команды в махачкалинском клубе “Анжи ”, где свои домашние матчи ПФЛ проводил “Олимпиец” в ближайшее время будет закрыта на реконструкцию — прим. НИА “Нижний Новгород”). Есть стадион “Северный”, который довели едва ли не до аварийного состояния. В принципе можно успеть сделать там необходимый ремонт и застелить новый газон. Главное наконец-то начать работать», — отметил Егоров.