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https://sport.mail.ru/news/football/29955196/
2 июня 2017, 11:04 | Футбол | НИА-Нижний Новгород

ФК «Нижний Новгород» может быть возрожден при поддержке ФК «Анжи»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» может быть возрожден при поддержке махачкалинского ФК «Анжи». Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» 2 июня 2017 года сообщил экс-спортивный директор ФК «НН» Игорь Егоров, который в настоящий момент занимает пост начальника команды в махачкалинском клубе «Анжи », выступающего в премьер-лиге.

«Сейчас руководство “Анжи ” готовит встречу с представителями администрации Нижнего Новгорода. Нужно понять, будет ли мы двигаться в одном направлении, или возрождение ФК “НН” полностью ляжет на президента махачкалинского клуба Османа Кадеева и его помощников. В любом случае у нас есть проект вернуть городу команду», — заявил Егоров.

По словам Игоря Егорова, интерес махачкалинского клуба к созданию команды в Нижнем Новгороде связан с тем, что несколько лет назад нынешний президент «Анжи» Осман Кадиев был одним из совладельцев ФК «НН » и судьба клуба ему не безразлична. Также Игорь Егоров отметил, что в случае возрождения ФК «Нижний Новгород» может быть заявлен в первенство Профессиональной футбольной лиги. При этом Егоров не исключил, что при удачном стечении обстоятельств ФК «НН» может стартовать уже в сезоне 2017/18.

«Конкретика появится после того, как Оману Кадиеву удастся переговорить с администрацией города. Ключевой вопрос в создании клуба — источники финансирования. Конечно, есть и еще ряд проблем: например, отсутствие в Нижнем Новгороде стадиона, который в настоящий момент занимает пост начальника команды в махачкалинском клубе “Анжи ”, где свои домашние матчи ПФЛ проводил “Олимпиец” в ближайшее время будет закрыта на реконструкцию — прим. НИА “Нижний Новгород”). Есть стадион “Северный”, который довели едва ли не до аварийного состояния. В принципе можно успеть сделать там необходимый ремонт и застелить новый газон. Главное наконец-то начать работать», — отметил Егоров.

Напомним, что свой последний матч в профессиональном футболе «Нижний Новгород» провел 22 мая 2012 года. Тогда «горожане» в переходных играх за право выступать в премьер-лиге сошлись с нижегородской «Волгой». Встреча, прошедшая на стадионе «Северный» завершилась со счетом 0−0. Этот результат устроил «Волгу», которая сохранила место в премьер-лиге, а ФК «НН» через несколько дней был расформирован из-за серьезных финансовых проблем.
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