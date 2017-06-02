Сегодня Эдуарду Васильевичу Малофееву исполняется 75 лет

По биографии классного нападающего и великолепного тренера можно изучать богатую историю нашего футбола. От ярких игроцких лет маэстро в 60-е через успешные тренерские 80-е к мудрому настоящему. Говорят, надобно после реконструкции столичного стадиона по улице Кирова установить монумент Эдуарду Васильевичу, но, знаете, этим нужно было заняться давно. Малофеев — легенда при жизни!

Каким он был нападающим? У каждого поколения свои трогательные воспоминания. Наше поколение видело только в редких сохранившихся архивных видеозаписях, составляло портрет футболиста по воспоминаниям очевидцев. К примеру, Лев Филатов в книге «Форварды» интересно рассказывает: «Малофеев наделен прямо-таки идеальным для футбола простодушием. Он играл в команде средней руки, но с таким старанием, словно от каждого матча зависело все в его жизни. Сто голов дались ему непросто. Когда это произошло, он в интервью низко поклонился товарищам, назвал их поименно: Мустыгин, Адамов, Погальников — всех расхвалил до небес и твердо заявил, что без них ему столько ни за что бы не забить. Если бы меня спросили, как забивал Малофеев, я, скорее всего, ответил бы, что он заносил мяч в ворота грудью».



Почти триста матчей и более 100 голов в футболке минского «Динамо», 40 поединков в составе сборной СССР, среди которых два проигранных полуфинала на чемпионатах мира и Европы. Член клуба бомбардиров Григория Федотова.



А потом тренерская карьера. Не сразу в главной команде, а постепенно через детские группы, вторую союзную лигу к чемпионству «бело-голубых» в 1982 году и лозунгу на века — «искренний футбол». «Сделавшись в один день, как тренер чемпионов, фигурой, заинтересовавшей сразу всех, он при каждом удобном случае заводил речь о “чистосердечном футболе” (эпитет сам подобрал), подразумевая под этим родство и единство со зрителями, честную борьбу в каждом матче, желание игроков тратить на поле все, что они имеют за душой», — продолжает Лев Филатов. А мы добавляем уже сегодня, что ни разу в своей жизни Эдуард Васильевич не сошел с выбранного пути. Наверное, и по этой причине у него не сложился красивый роман со сборной СССР. Бороться нужно было и за пределами поля в кабинетах, но Малофеев предпочитал в таких делах не участвовать.



Когда мы в суверенной белорусской истории сильнее всего ждали матчи сборной и заполняли стадион под завязку, переживали, болели, ликовали? В начале нулевых Эдуард Васильевич пришел и зажег в наших сердцах, в сердцах футболистов веру, что наша национальная команда способна на многое. Она умеет играть в футбол и делает это во имя зрителя. Самую малость не хватило для выхода из отборочной группы, а то третье место так и остается по сей день высшим достижением в квалификационных турнирах. Грустно, миновало уже 15 лет, сопоставимых всплесков неподдельного интереса к сборной более не наблюдалось. Футбол стал другим, практичным, денежным, утратил искренность, но сейчас думается, что «чистосердечность», возможно, и помогла бы нам выбраться из омута обреченности и ежегодной футбольной тоски.



Лет десять назад Малофеев тренировал «Каунас», и мне, выпускнику факультета журналистики, было поручено навестить мэтра и справиться о его делах. Встретились в отеле, включили камеру и проговорили несколько часов. Разумеется, вдохновенно рассказывал Эдуард Васильевич, а мы с оператором сидели и слушали. Кассеты наши закончились, время поджимало, но прекращать беседу не хотелось. Мы слушали истории, примеры, умозаключения не о футболе, методах подготовки спортсменов или тактических схемах, а о жизни. Точнее сказать, о том, что футбол — и есть жизнь. Удивительный памятный день! Не знаю, насколько плотно нынче наставник работает с подрастающим поколением минских «динамовцев», но лучшего педагога столичному клубу не отыскать. Давайте ценить момент.



Эдуард Васильевич, с днем рождения!