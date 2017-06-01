«Брага» обыграла «Сотао» в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Португальская «Брага» обыграла другой португальский клуб «Сотао» в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Встреча, прошедшая в четверг в португальском Назаре, завершилась со счетом 9:2 в пользу «Браги». В еще одном матче данной стадии украинский «Артур Мьюзик» в серии пенальти одолел «Виареджо» из Италии 4:4 (3:2 в серии пенальти). Также в четвертьфинал вышел португальский «Спортинг», который обыграл «Кадис» из Испании — 6:4.
В четвертьфиналах, которые пройдут в пятницу, встретятся следующие пары:
«Спартак» (Москва) — «Артур Мьюзик»,
«Спортинг» — «Брага»,
«Локомотив» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург),
«Дельта» (Саратов) — «Бала Азул» (Испания).
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