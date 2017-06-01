Какие дети?! Футболисты! Самые молодые дебютанты отечественного футбола
Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты детей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мы решили вспомнить, какие футболисты дебютировали фактически в
Сразу скажем, мы не претендуем на то, чтобы назвать имена всех молодых дебютантов. Мы выбрали рекордсменов, а также игроков, оставивших заметный след в нашем футболе.
И хотелось бы заметить, что не у всех молодых да ранних карьера сложилась удачно. Это как раз относится к главным рекордсменам российских чемпионатов.
Алексей РЕБКО
В 2002 году Ребко в возрасте 16 лет 78 дней дебютировал в основном составе московского «Спартака». Пока это самый молодой полевой игрок в истории чемпионатов России, сыгравший за основу.
Сейчас 31-летний полузащитник выступает в «Луче-Энергии» (Владивосток).
Сергей РЕВЯКИН
Самым юным вратарем в истории российского футбола является Сергей Ревякин из ЦСКА. 27 ноября 2011 года после удаления Сергея Чепчугова за фол последней надежды на 87-й минуте в мачте с «Анжи», Ревякин вышел на поле вместо Георгия Щенникова. За оставшееся время Ревякин пропустил гол с пенальти от Самюэля Это’О. «Анжи» одержал победу. В тот день Ревякину было 16 лет и 239 дней.
Сейчас 22-летний голкипер защищает ворота московского «Арарата».
Игорь АКИНФЕЕВ
Первый свой матч за основу ЦСКА Акинфеев провел 29 марта 2003 года в 1/8 финала Кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на стадионе «Петровский». Молодому вратарю было на тот момент 16 лет (Игорь родился 8 апреля 1986 года). Акинфеев в перерыве заменил Дмитрия Крамаренко и отыграл тайм «на ноль».
В
Всю карьеру выступает за ЦСКА.
Владислав РАДИМОВ
Дебютировал в составе ЦСКА в чемпионате России в возрасте 16 лет и 247 дней в 1992 году. Первый свой гол в высшей лиге забил только в следующем сезоне — 13 мая 1993 года в возрасте 17 лет 169 дней. Яркая карьера.
Дмитрий ХАРИН
В истории чемпионатов СССР самым молодым
Нет смысла перечислять все клубы Харина, среди которых лондонский «Челси». Карьера Дмитрию удалась.
Андрей КОБЕЛЕВ
Еще один из
Александр МОСТОВОЙ
Еще один юный талант. Дебютировал он, правда, на два года позже своего ровесника Кобелева, но это не умаляет заслуги одного из самых ярких полузащитников отечественного футбола.
Первый матч за основу «Спартака» 18-летний Александр сыграл против
В дебютном сезоне Мостовой провел 18 матчей и забил 6 мячей. Для тогдашнего высокого уровня чемпионата СССР — очень хороший результат. По окончании сезона Мостового признали лучшим молодым футболистом страны. Карьера, особенно зарубежная, на зависть.
Игорь ШАЛИМОВ
Игорь родился 2 февраля 1969 года. В сезоне-1986 забил 11 голов за дубль «Спартака», после чего в 17-летнем возрасте дебютировал в основе. Сначала Шалимов играл на позиции нападающего. В 1988 году Константин Иванович Бесков перевел его на позицию под нападающими, где он занял место Федора Черенкова, а самого Черенкова Бесков перевел на правый фланг.
Шалимов — один из самых успешных легионеров в российской истории.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter