«Спартак» победил «Сеферихисар» и вышел в четвертьфинал КЕЧ по пляжному футболу

Встреча, состоявшаяся в четверг в Португалии, завершилась со счетом 6:4 в пользу «красно-белых», у которых дубль оформил Эдуард Молина Суарес.

В четвертьфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между украинским клубом «Артур Мьюзик» и итальянским «Виареджо».