«Спартак» победил «Сеферихисар» и вышел в четвертьфинал КЕЧ по пляжному футболу
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Московский «Спартак» одержал победу над турецким «Сеферихисаром» в матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу и вышел в четвертьфинал.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Португалии, завершилась со счетом 6:4 в пользу «красно-белых», у которых дубль оформил Эдуард Молина Суарес.
В четвертьфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между украинским клубом «Артур Мьюзик» и итальянским «Виареджо».
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