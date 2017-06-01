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https://sport.mail.ru/news/football/29949115/?
1 июня 2017, 18:21 | Футбол | Р-Спорт

«Спартак» победил «Сеферихисар» и вышел в четвертьфинал КЕЧ по пляжному футболу

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Московский «Спартак» одержал победу над турецким «Сеферихисаром» в матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу и вышел в четвертьфинал.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Португалии, завершилась со счетом 6:4 в пользу «красно-белых», у которых дубль оформил Эдуард Молина Суарес.

В четвертьфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между украинским клубом «Артур Мьюзик» и итальянским «Виареджо».
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