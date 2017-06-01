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1 июня 2017, 17:15 | Футбол | ИА Татар-информ

Виталий Мутко: Бердыев возвращается в свой клуб — казанский «Рубин»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что Курбан Бердыев возвращается в казанский «Рубин». Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам <nobr>вице-премьера</nobr> РФ в Казани есть хорошие ресурсы и прекрасный стадион. Увеличить
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Ранее было объявлено о том, что Бердыев покинул футбольный клуб «Ростов».

По словам Мутко, следующим клубом специалиста станет «Рубин».

«Что касается Бердыева, то он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный», — заявил вице-премьер РФ.
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Курбан Бердыев покинул ФК «Ростов»

Курбан Бердыев покинул ФК «Ростов»

«Уважаемые болельщики, сегодня стало известно о том, что вице-президент-тренер “Ростова” Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень», — говорится официальном сообщении пресс-службы клуба.
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