«Уважаемые болельщики, сегодня стало известно о том, что вице-президент-тренер “Ростова” Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень», — говорится официальном сообщении пресс-службы клуба.