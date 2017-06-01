Виталий Мутко: Бердыев возвращается в свой клуб — казанский «Рубин»
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»).
Вице-премьер Правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что Курбан Бердыев возвращается в казанский «Рубин». Об этом сообщает «Р-Спорт».
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Ранее было объявлено о том, что Бердыев покинул футбольный клуб «Ростов».
По словам Мутко, следующим клубом специалиста станет «Рубин».
«Что касается Бердыева, то он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный», — заявил
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