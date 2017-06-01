Андрей Тихонов ушел из «Енисея»

Главный тренер красноярского ФК «Енисей» Андрей Тихонов, который в этом сезоне сумел добиться с командой лучшего результата в ее истории, покидает свой пост. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

«ФК «Енисей» сделал предложение Андрею Тихонову продлить трудовые отношения, однако тренер принял решение продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов «. Еще буквально 1,5 месяца назад главным тренером был согласован график и место проведения сборов команды в июне, но, в любом случае, мы благодарим Андрея Валерьевича за работу в красноярском клубе и за то, что вместе с игроками, руководством, административным штабом, при поддержке болельщиков и руководства края, удалось добиться лучшего в истории красноярского футбола результата», — говорится на сайте футбольного клуба.

Контракт Тихонова с «Енисеем» закончился 1 июня.

Тихонов выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2004 год, а в 2008 г. был там играющим тренером.

Отметим, что Тихонов стал главным тренером «Енисея» летом 2016 г. Во главе с ним команда в прошедшем сезоне добилась лучшего спортивного результата в своей истории, заняв «бронзовое» место в Футбольной национальной лиге. Красноярцы претендовали на выход в элитный дивизион страны — премьер-лигу, но в стыковых играх уступили по сумме двух встреч тульскому «Арсеналу».

«Крылья Советов» напрямую вылетели в ФНЛ, хотя еще за тур до конца чемпионата в высшем дивизионе находились вне зоны вылета. В последнем туре «Крылья» проиграли «Тереку» и опустились на 15-е место.