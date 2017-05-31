Радик Шаймиев стал новым президентом ФК «Рубин»
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В ходе наблюдательного совета ФК «Рубин» на пост нового президента клуба был назначен член совета директоров ГК «ТАИФ» Радик Шаймиев. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Заседание прошло под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. Члены совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева.
«Наблюдательный совет пожелал новому президенту успешной и плодотворной работы», — отметили в
Радик Шаймиев родился 14 ноября 1964 года в Казани. В 1991 году окончил Казанский
Напомним, ранее в ходе заседания попечительского совета футбольного клуба «Рубин» Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил переход управления и финансирования клуба к ГК «ТАИФ», удовлетворив просьбу президента «Рубина» Ильсура Метшина об отставке.
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