Радик Шаймиев стал новым президентом ФК «Рубин»

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Заседание прошло под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. Члены совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева.

«Наблюдательный совет пожелал новому президенту успешной и плодотворной работы», — отметили в пресс-службе «рубиновых».

Радик Шаймиев родился 14 ноября 1964 года в Казани. В 1991 году окончил Казанский инженерно-строительный институт. Генеральный директор ООО «Нира — Экспорт». Член совета директоров ОАО «ТАИФ». Чемпион Европы 2003 года по автокроссу, мастер спорта международного класса. Женат, воспитывает двое детей.

Напомним, ранее в ходе заседания попечительского совета футбольного клуба «Рубин» Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил переход управления и финансирования клуба к ГК «ТАИФ», удовлетворив просьбу президента «Рубина» Ильсура Метшина об отставке.