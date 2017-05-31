Метшин отправлен в отставку с поста президента «Рубина»: клуб полностью перешел ТАИФу

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При этом клуб полностью перешел к ТАИФу. Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства РТ.

— Президентом республики и ГК ТАИФ достигнута договоренность о переходе «Рубина» под полное финансирование и полное управление ОАО «ТАИФ». Я могу только приветствовать данное решение и хотел бы в связи с этим уступить свой пост кандидату, предложенному представителями группы компаний, — заявил Метшин.

Рустам Минниханов также прокомментировал отставку Метшина, заявив, что он выполнил все поставленные перед ним задачи.

— Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье. Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота «Рубин» был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее. Я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование «Рубина» должно находиться в одних руках, — отметил Минниханов.

Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что вместо Метшина президентом клуба может стать 52-летний сын госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева Радик, член совета директоров ТАИФа, однако эта информация пока не подтвердилась.

О возможной отставке главного тренера «Рубина» Хави Грасии ничего не сообщается.

Ильсур Метшин был президентом клуба с сентября 2015 года.

Справка

Ильсур Метшин родился в Нижнекамске ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета (1992 г.), аспирантуру при кафедре теории истории государства и права юридического факультета КГУ, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (1999 г.). Владеет английским языком.



В 1988 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1993 — 1995 гг. — заведующий агентством по приватизации жилья администрации Советского района г. Казани.

В 1995 — 1997 гг. — руководитель аппарата администрации Советского района г. Казани.

В 1997 — 1998 гг. — первый заместитель главы администрации Вахитовского района — префект территории «Казанский посад».

В 1998 — 2005 гг. — глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

С 2005 г. — глава администрации г. Казани.

В 2006 г. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

С 2006 г. — депутат Казанской городской Думы, глава муниципального образования г. Казани.

С 2012 г. — секретарь Политсовета Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».



Кандидат юридических наук. Женат, имеет четверых детей. Увлекается футболом, хоккеем, музыкой, любит песни группы «Машина времени».