Нижегородский ФК «Олимпиец» досрочно выиграл первенство ПФЛ

В 26 туре «Олимпиец » на своем поле разгромил «Носту» из Новотроицка со счётом 3−0. В составе победителей дубль оформил Тимур Аюпов, ещё один гол на счету Игоря Горбунова. Таким образом, подшефные Николая Писарева за тур до конца набрали 52 очка и стали недосягаемыми для идущего на втором месте ижевского «Зенита», который завершил турнир с 51 баллами в активе.

Победа нижегородского клуба в розыгрыше первенства ПФЛ означает, что в следующем сезоне «Олимпиец» сыграет в дивизионе рангом выше — Футбольной национальной лиге. Добавим, что сезон 2017/18 в ФНЛ стартует уже в начале июля 2017 года.