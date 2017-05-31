Крым получил 760 футбольных мячей для детей от УЕФА

«Сегодня от Детского фонда УЕФА мы получили 760 мячей для детского футбола, которые, в первую очередь, будут распределены между детско-юношескими командами, которые участвуют в детско-юношеской футбольной лиге Крыма», — цитирует пресс-служба руководителя детско-юношеского комитета КФС Геннадия Сапожникова.

Часть мячей будет передана также детским домам, спортивным школам и секциям в разных районах Республики Крым.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.