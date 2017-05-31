Крым получил 760 футбольных мячей для детей от УЕФА
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая./ТАСС/. Крымский футбольный союз (КФС) в рамках сотрудничества с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил партию мячей, пожертвованных Детским фондом УЕФА, сообщает
пресс-служба КФС.
«Сегодня от Детского фонда УЕФА мы получили 760 мячей для детского футбола, которые, в первую очередь, будут распределены между
Часть мячей будет передана также детским домам, спортивным школам и секциям в разных районах Республики Крым.
Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.
В марте 2017 года делегация КФС посетила
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