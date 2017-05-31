Болельщики «Уфы» выбрали лучшего футболиста мая

Каждый месяц фанаты футбольной «Уфы» выбирают лучшего игрока. Последний месяц сезона чемпионата России 2016/2017 не обошел эту традицию. Болельщики башкирского клуба в этот раз отметили игру полузащитника Дмитрия Стоцкого — он набрал 26,7% голосов.

— В мае команда сыграла 4 матча в рамках Росгосстрах Чемпионата России, в которых одержала две победы, единожды сыграла вничью и потерпела одно поражение: «Рубин» — «Уфа» — 2:1, «Уфа» — «Анжи» — 2:1, «Оренбург» — «Уфа» — 1:1, «Уфа» — «Урал» — 1:0, — уточняется на официальном сайте «Уфы».

Второе место в голосовании болельщиков за лучшего игрока мая занял Кехинде Фатаи, заработав 19% голосов. Третья ступень пьедестала досталась Александру Сухову — 14 процентов.