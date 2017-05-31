Павлюченко будет играть во втором дивизионе после ухода из «Урала»

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на странице московской команды в соцсети.

Уточняется, что соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один сезон. Добавим, «Арарат», образованный только в этом году, прошел лицензирование РФС и в следующем сезоне будет выступать во втором дивизионе в зоне «Центр».

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Напомним, минувший сезон Павлюченко провел в «Урале». Недавно он покинул екатеринбургский клуб по семейным обстоятельствам.