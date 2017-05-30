ЦСКА обыграл польский «Лодзь» в матче основного этапа КЕЧ по пляжному футболу
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Московский ЦСКА обыграл польский «Лодзь» в матче второго тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
Встреча группы Н, прошедшая во вторник, завершилась победой российской команды со счетом 4:2. В составе ЦСКА дубль оформил Рафинья, ещё по голу забили Сергей Степлиани и Михаил Семёнов.
В другом матче группы венгерский клуб «Щервы» в дополнительное время нанес поражение белорусскому БАТЭ — 3:2.
После двух матчей ЦСКА лидирует в группе с шестью очками, далее следует «Щервы», в активе которого на один балл меньше.
В заключительном туре ЦСКА и «Щервы» 31 мая разыграют первое место и прямую путевку в
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