Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29918254/
30 мая 2017, 14:49 | Футбол | Р-Спорт

ЦСКА обыграл польский «Лодзь» в матче основного этапа КЕЧ по пляжному футболу

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Московский ЦСКА обыграл польский «Лодзь» в матче второго тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Встреча группы Н, прошедшая во вторник, завершилась победой российской команды со счетом 4:2. В составе ЦСКА дубль оформил Рафинья, ещё по голу забили Сергей Степлиани и Михаил Семёнов.

В другом матче группы венгерский клуб «Щервы» в дополнительное время нанес поражение белорусскому БАТЭ — 3:2.

После двух матчей ЦСКА лидирует в группе с шестью очками, далее следует «Щервы», в активе которого на один балл меньше.

В заключительном туре ЦСКА и «Щервы» 31 мая разыграют первое место и прямую путевку в плей-офф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота