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30 мая 2017, 14:48 | Футбол | Р-Спорт

«Кристалл» обыграл «Кадис» в матче основного раунда КЕЧ по пляжному футболу

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. «Кристалл» из Санкт-Петербурга обыграл испанский «Кадис» в матче второго тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Встреча группы G, прошедшая во вторник в Назаре, завершилась победой «Кристалла» со счетом 7:5. В составе победителей голы забили Нелито Да Сильва (на 6-й минуте), Артур Папоротный (11, 16), Суарес Родриго (15, 18), Андрей Андреев (16) и Датинья (22).

«Кристалл» добился второй победы в двух матчах. 31 мая клуб сыграет с португальским клубом «Насьональ де Мадейра».
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