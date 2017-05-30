«Кристалл» обыграл «Кадис» в матче основного раунда КЕЧ по пляжному футболу

Встреча группы G, прошедшая во вторник в Назаре, завершилась победой «Кристалла» со счетом 7:5. В составе победителей голы забили Нелито Да Сильва (на 6-й минуте), Артур Папоротный (11, 16), Суарес Родриго (15, 18), Андрей Андреев (16) и Датинья (22).

«Кристалл» добился второй победы в двух матчах. 31 мая клуб сыграет с португальским клубом «Насьональ де Мадейра».