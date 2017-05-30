Петар Занев стал лучшим футболистом Пермского края

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Эксперты признали лучшим футболистом Пермского края капитана «Амкара» Петара Занева. Также в тройку лучших по итогам сезона 2016/17 вошли ещё два легионера пермского клуба Януш Гол и Дарко Бодул.

В голосовании участвовали 104 человека. Среди них — ветераны пермского футбола, действующие игроки и тренеры, спортивные журналисты и фанаты клуба.

Болгарский легионер Занев, который в этом сезоне пропустил лишь один поединок, набрал 162 балла. У занявшего второе место поляка Гола — 139 баллов, у замкнувшего тройку Бодула — 116 баллов.