Игорь Черевченко продлит контракт с «Балтикой»
Региональные власти достигли договоренности о продлении контракта с руководством футбольного клуба «Балтика».
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Генеральным директором клуба останется Тимур Лепсая, на должности спортивного директора будет работать Кирилл Котов, пост главного тренер сохранит Игорь Черевченко. Правда, сроки и условия новых соглашений не разглашаются. Окончательное решение по этому вопросу примет 31 мая Совет директоров клуба.
Также пока неясно, кто из игроков покинет команду, действующие контракты сейчас лишь у 6 футболистов. Как сказал во время подведения итогов выступления клуба в сезоне 2016−2017 гг. Игорь Черевченко: «Усиления хочется на каждую позицию, должна быть конкуренция».
8 июня игроки выходят из отпуска. Подготовку к сезону, в котором поставлена цель — попасть в переходные матчи, «Балтика» проведет в Москве.
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