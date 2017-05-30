Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29916922/
30 мая 2017, 17:48 | Футбол | Вести - Калининград

Игорь Черевченко продлит контракт с «Балтикой»

Региональные власти достигли договоренности о продлении контракта с руководством футбольного клуба «Балтика».

Региональные власти достигли договоренности о продлении контракта с руководством футбольного клуба Балтика. Генеральным директором клуба останется Тимур Лепсая на должности спортивного директора будет работать Кирилл Котов пост главного тренер сохранит Игорь Черевченко. Правда сроки и условия новых соглашений не разглашаются. окончательное решение по этому вопросу примет завтра 31 мая Совет директоров клуба… Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Генеральным директором клуба останется Тимур Лепсая, на должности спортивного директора будет работать Кирилл Котов, пост главного тренер сохранит Игорь Черевченко. Правда, сроки и условия новых соглашений не разглашаются. Окончательное решение по этому вопросу примет 31 мая Совет директоров клуба.

Также пока неясно, кто из игроков покинет команду, действующие контракты сейчас лишь у 6 футболистов. Как сказал во время подведения итогов выступления клуба в сезоне 2016−2017 гг. Игорь Черевченко: «Усиления хочется на каждую позицию, должна быть конкуренция».

8 июня игроки выходят из отпуска. Подготовку к сезону, в котором поставлена цель — попасть в переходные матчи, «Балтика» проведет в Москве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости