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30 мая 2017, 13:35 | Футбол | Р-Спорт

«Дельта» обыграла «Фалфалу» и гарантировала себе место в плей-офф КЕЧ

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Саратовская «Дельта» обыграла израильский клуб «Фалфала» в матче второго тура основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Матч группы I, прошедший во вторник в португальском городе Назаре, завершился победой российской команды со счетом 4:3. В составе «Дельты» хет-трик оформил Оливера Пауло Жил, еще один гол забил Игор Мело Матеус.

В другом матче квартета I польский «Грембах» разгромил французский «Гран Мотте» со счётом 8:3.

«Дельта» одержала две победы в двух матчах, гарантировав себе первое место в группе и выход в плей-офф.

В третьем туре «Дельта» 31 мая сыграет с «Гран Мотте».
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