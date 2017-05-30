«Дельта» обыграла «Фалфалу» и гарантировала себе место в плей-офф КЕЧ

Матч группы I, прошедший во вторник в португальском городе Назаре, завершился победой российской команды со счетом 4:3. В составе «Дельты» хет-трик оформил Оливера Пауло Жил, еще один гол забил Игор Мело Матеус.

В другом матче квартета I польский «Грембах» разгромил французский «Гран Мотте» со счётом 8:3.

«Дельта» одержала две победы в двух матчах, гарантировав себе первое место в группе и выход в плей-офф.

В третьем туре «Дельта» 31 мая сыграет с «Гран Мотте».