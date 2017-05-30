«Дельта» обыграла «Фалфалу» и гарантировала себе место в плей-офф КЕЧ
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Саратовская «Дельта» обыграла израильский клуб «Фалфала» в матче второго тура основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
Матч группы I, прошедший во вторник в португальском городе Назаре, завершился победой российской команды со счетом 4:3. В составе «Дельты»
В другом матче квартета I польский «Грембах» разгромил французский «Гран Мотте» со счётом 8:3.
«Дельта» одержала две победы в двух матчах, гарантировав себе первое место в группе и выход в
В третьем туре «Дельта» 31 мая сыграет с «Гран Мотте».
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