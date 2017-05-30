ФК «Балтика» в новом сезоне повышает цену билетов на домашние матчи
Футбольный клуб «Балтика» в новом сезоне решил отказаться от бесплатного прохода на стадион для детей и женщин. Также будет повышена стоимость билетов на матч.
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«С сезона-2017/2018 в ФК “Балтика” вместо абонементов вводится система клубных карт. Приобретая клубную карту, вы сможете участвовать по ходу сезона в различных конкурсах и акциях, покупать продукцию клубного кафе (после его открытия) со специальной скидкой, обладать персональным местом на трибуне стадиона», — сообщает
Право бесплатного прохода распространяется на все домашние матчи ФК «Балтика» в сезоне-2017/2018, в том числе — кубковые.
Отметим, что болельщики клуба активно обсуждают нововведения — мнения их разделились.
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