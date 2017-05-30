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https://sport.mail.ru/news/football/29913095/
30 мая 2017, 9:27 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Манчини? К другим Фалькао не поедет

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МАНЧИНИ ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ» ПО СХЕМЕ «2+1».

В самые ближайшие дни (а возможно, уже даже сегодня) 52-летний итальянец Роберто Манчини будет официально назначен главным тренером «Зенита» вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье.

Kosskross: Не пойму «Зенит». Какой дорогой он идет. Постоянно берет тренеров иностранцев. Которые едут сюда ради денег. И ничего не привносят в клуб. Воспитанники уходят по разным клубам. Зато покупаются иностранцы. Пригласили бы Семака или Бердыева. Было бы больше толку.

Генерал 123: видимо, «Зенит» идет дорогОй дорОгой.

Van der sar: Опять что ли великому Дзюбе с тренеришкой работать?!

Supostat: Топ-тренера берут для того, чтобы ехали топ- игроки. К другим Фалькао не поедет.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН: «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ? ДАВАЙТЕ ТОГДА ИГРАТЬ В ЛАПТЯХ МЯЧАМИ НА ШНУРКАХ».

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» заявил, что российский футбол не нуждается в импортозамещении. Ранее подобную инициативу предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Slim taller: А вместо компьютера будут счеты.

Opyakin: А футбол пусть по радио транслируют!

Raul Gonzales: Наши и так иногда как будто в валенках играют….

«АРСЕНАЛ» ПОЗДРАВИЛ АРШАВИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

«Арсенал» в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения российского полузащитника Андрея Аршавина. 36-летний футболист выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год, провел в составе команды 145 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

П_о_в_а_р: Расти большой, Андрейка!

Alex78: Действительно большой российский игрок! С праздником!

Зенит
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