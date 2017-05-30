Болельщики: Манчини? К другим Фалькао не поедет

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МАНЧИНИ ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ» ПО СХЕМЕ «2+1».

В самые ближайшие дни (а возможно, уже даже сегодня) 52-летний итальянец Роберто Манчини будет официально назначен главным тренером «Зенита» вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лучше, чем Паулу Соуза и Луческу. Но все равно настороженно к нему отношусь.<a href="https://t.co/LE9IIxFbJr">https://t.co/LE9IIxFbJr</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/869307168465539072">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Kosskross: Не пойму «Зенит». Какой дорогой он идет. Постоянно берет тренеров иностранцев. Которые едут сюда ради денег. И ничего не привносят в клуб. Воспитанники уходят по разным клубам. Зато покупаются иностранцы. Пригласили бы Семака или Бердыева. Было бы больше толку.

Генерал 123: видимо, «Зенит» идет дорогОй дорОгой.

Van der sar: Опять что ли великому Дзюбе с тренеришкой работать?!

Supostat: Топ-тренера берут для того, чтобы ехали топ- игроки. К другим Фалькао не поедет.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН: «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ? ДАВАЙТЕ ТОГДА ИГРАТЬ В ЛАПТЯХ МЯЧАМИ НА ШНУРКАХ».

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» заявил, что российский футбол не нуждается в импортозамещении. Ранее подобную инициативу предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Валерий Карпин: "Импортозамещение? Давайте тогда играть в лаптях мячами на шнурках" <a href="https://t.co/8vCh2s9eqd">https://t.co/8vCh2s9eqd</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/869255259377590273">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Slim taller: А вместо компьютера будут счеты.

Opyakin: А футбол пусть по радио транслируют!

Raul Gonzales: Наши и так иногда как будто в валенках играют….

«АРСЕНАЛ» ПОЗДРАВИЛ АРШАВИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

«Арсенал» в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения российского полузащитника Андрея Аршавина. 36-летний футболист выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год, провел в составе команды 145 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Арсенал" поздравил Аршавина с днем рождения <a href="https://t.co/4vk3tjqmBw">https://t.co/4vk3tjqmBw</a> <a href="https://t.co/hoT43isYsH">pic.twitter.com/hoT43isYsH</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/869210687603703808">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

П_о_в_а_р: Расти большой, Андрейка!

Alex78: Действительно большой российский игрок! С праздником!