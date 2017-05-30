Болельщики: Манчини? К другим Фалькао не поедет
Самые обсуждаемые темы понедельника.
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МАНЧИНИ ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ» ПО СХЕМЕ «2+1».
В самые ближайшие дни (а возможно, уже даже сегодня) 52-летний итальянец Роберто Манчини будет официально назначен главным тренером «Зенита» вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье.
Kosskross: Не пойму «Зенит». Какой дорогой он идет. Постоянно берет тренеров иностранцев. Которые едут сюда ради денег. И ничего не привносят в клуб. Воспитанники уходят по разным клубам. Зато покупаются иностранцы. Пригласили бы Семака или Бердыева. Было бы больше толку.
Генерал 123: видимо, «Зенит» идет дорогОй дорОгой.
Van der sar: Опять что ли великому Дзюбе с тренеришкой работать?!
Supostat:
ВАЛЕРИЙ КАРПИН: «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ? ДАВАЙТЕ ТОГДА ИГРАТЬ В ЛАПТЯХ МЯЧАМИ НА ШНУРКАХ».
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» заявил, что российский футбол не нуждается в импортозамещении. Ранее подобную инициативу предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Slim taller: А вместо компьютера будут счеты.
Opyakin: А футбол пусть по радио транслируют!
Raul Gonzales: Наши и так иногда как будто в валенках играют….
«АРСЕНАЛ» ПОЗДРАВИЛ АРШАВИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
«Арсенал» в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения российского полузащитника Андрея Аршавина. 36-летний футболист выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год, провел в составе команды 145 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.
П_о_в_а_р: Расти большой, Андрейка!
Alex78: Действительно большой российский игрок! С праздником!
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