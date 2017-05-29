«Кристалл» победил «Атлас» в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Встреча первого тура группы G, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голы забили Деян Станкович (15-я и 35-я минуты), Кирилл Романов (24, 33) и Нелито Да Сильва (28).

В другом матче данной группы испанский «Кадис» обыграл португальскую команду «Насьональ де Мадейра» — 4:3.