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29 мая 2017, 15:42 | Футбол | Р-Спорт

«Кристалл» победил «Атлас» в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Петербургский «Кристалл» победил греческий «Атлас» в матче группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Встреча первого тура группы G, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голы забили Деян Станкович (15-я и 35-я минуты), Кирилл Романов (24, 33) и Нелито Да Сильва (28).

В другом матче данной группы испанский «Кадис» обыграл португальскую команду «Насьональ де Мадейра» — 4:3.
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