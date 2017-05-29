«Кристалл» победил «Атлас» в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Петербургский «Кристалл» победил греческий «Атлас» в матче группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
Встреча первого тура группы G, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голы забили Деян Станкович (15-я и 35-я минуты), Кирилл Романов (24, 33) и Нелито Да Сильва (28).
В другом матче данной группы испанский «Кадис» обыграл португальскую команду «Насьональ де Мадейра» — 4:3.
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