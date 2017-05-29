Московский ЦСКА стартовал на основном этапе КЕЧ по пляжному футболу с победы над БАТЭ

Встреча группы Н, прошедшая в понедельник в Назаре, завершилась победой российской команды со счетом 5:3. В составе победителей дубли оформили Рафинья и Андерсон, у белорусов дублем отметился Владислав Жариков. Еще один гол в составе БАТЭ забил Михаил Коваленко, а защитник белорусской команды Андрей Давидович отметился автоголом.

В параллельной игре квартета Н венгерский клуб «Щервы» со счетом 7:2 переиграл польский «Лодзь».

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Лодзем», а БАТЭ встретится с «Щервы». Матчи пройдут 30 мая.