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https://sport.mail.ru/news/football/29904139/
29 мая 2017, 14:13 | Футбол | Р-Спорт

Московский ЦСКА стартовал на основном этапе КЕЧ по пляжному футболу с победы над БАТЭ

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Московский ЦСКА нанес поражение белорусскому БАТЭ в своем стартовом матче основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Встреча группы Н, прошедшая в понедельник в Назаре, завершилась победой российской команды со счетом 5:3. В составе победителей дубли оформили Рафинья и Андерсон, у белорусов дублем отметился Владислав Жариков. Еще один гол в составе БАТЭ забил Михаил Коваленко, а защитник белорусской команды Андрей Давидович отметился автоголом.

В параллельной игре квартета Н венгерский клуб «Щервы» со счетом 7:2 переиграл польский «Лодзь».

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Лодзем», а БАТЭ встретится с «Щервы». Матчи пройдут 30 мая.
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