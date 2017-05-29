«Дельта» обыграла «Грембах» в первом туре основного этапа КЕЧ по пляжному футболу
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Саратовская «Дельта» нанесла поражение польскому клубу «Грембах» в матче первого тура основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
Матч группы I, прошедший в понедельник, завершился победой российской команды со счетом 6:2.
В параллельном матче квартета I «Фалфала» (Израиль) со счетом 5:3 взяла верх над «Гран Мотте» (Франция).
Следующий матч «Дельта» проведет 30 мая против «Фалфалы». «Грембах» в этот же день встретится с «Гран Мотте».
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