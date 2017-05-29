«Дельта» обыграла «Грембах» в первом туре основного этапа КЕЧ по пляжному футболу

Матч группы I, прошедший в понедельник, завершился победой российской команды со счетом 6:2. Хет-трик в составе победителей оформил Фелипе Да Сильва, дубль на счету Игора Мело Матеуса, еще один мяч забил Андрей Панкратов.

В параллельном матче квартета I «Фалфала» (Израиль) со счетом 5:3 взяла верх над «Гран Мотте» (Франция).

Следующий матч «Дельта» проведет 30 мая против «Фалфалы». «Грембах» в этот же день встретится с «Гран Мотте».