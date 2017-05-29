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https://sport.mail.ru/news/football/29902542/
29 мая 2017, 13:16 | Футбол | Р-Спорт

«Дельта» обыграла «Грембах» в первом туре основного этапа КЕЧ по пляжному футболу

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Саратовская «Дельта» нанесла поражение польскому клубу «Грембах» в матче первого тура основного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

Матч группы I, прошедший в понедельник, завершился победой российской команды со счетом 6:2. Хет-трик в составе победителей оформил Фелипе Да Сильва, дубль на счету Игора Мело Матеуса, еще один мяч забил Андрей Панкратов.

В параллельном матче квартета I «Фалфала» (Израиль) со счетом 5:3 взяла верх над «Гран Мотте» (Франция).

Следующий матч «Дельта» проведет 30 мая против «Фалфалы». «Грембах» в этот же день встретится с «Гран Мотте».
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