«Зенит» построит еще один стадион в Санкт-Петербурге

Первый заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев подтверждает намерения руководства футбольного клуба. При этом он отмечает, что данная идея вынашивалась достаточно долго — проект обсуждался четыре года назад, и тогда предложение поддержал губернатор.

Сообщается, что арену построят на юге Петербурга на окраине Купчино. Стадион планируют сделать резервным для «Зенита». Для нового спортивного сооружения найдено примерно двадцать пять га свободной земли. На этом участке планируют разместить не только стадион, но и баскетбольный комплекс на 5 тысяч мест, футбольные поля и другие спортивные постройки.