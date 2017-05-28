«Ротор-Волгоград» вернулся в ФНЛ

Как сообщает ВДТВ, волгоградские футболисты разгромили соперников со счетом 2:0, обеспечив себе тем самым выход в ФНЛ за тур до окончания первенства.

Решающая встреча проходила на стадионе «Олимпия» в Дзержинском районе. В игре первого круга «Ротор-Волгоград» ранее уже одержал победу над «Динамо Ставрополь» со счетом 1:0. Эксперты прогнозировали победу волгоградских футболистов и по итогам сегодняшней встречи.

Напомним, что «сине-голубые» выходили досрочно в ФНЛ в 2012 году. Тогда, также на домашнем поле, они одержали в решающем матче победу над «Биологом».